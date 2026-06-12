Fost șef al SIS: Alexei Petrovici, monitorizat de serviciile secrete de mai mulți ani

Fostul director al SIS, Valentin Dediu, susține că propagandistul pro-rus Alexei Petrovici, cercetat în prezent pentru presupuse acțiuni de propagandă de război, se afla de mai mult timp în atenția Serviciului de Informații și Securitate.

Potrivit lui Dediu, activitatea lui Petrovici era cunoscută de structurile statului cu mult înainte ca acesta să adopte un discurs considerat radical și agresiv.

„El a activat tare de mult și era în vizorul Serviciului de Informație și Securitate. Cei care monitorizau situația îl cunoșteau, însă până în ultimii ani nu a fost atât de agresiv”, a declarat fostul șef al SIS.

Valentin Dediu a explicat că Petrovici era cunoscut inițial pentru activități legate de comemorarea veteranilor de război din R. Moldova, Ucraina și Rusia, însă în ultimii ani și-a intensificat mesajele pro-ruse și criticile la adresa autorităților de la Chișinău și a poziției oficiale privind războiul din Ucraina.

În același context, fostul director al SIS a dezvăluit că fratele lui Alexei Petrovici a activat în cadrul Serviciului de Informații și Securitate.

„Fratele lui a lucrat în serviciul de informație și securitate. Sunt doi frați, dar cu o viziune diferită, se deosebesc foarte mult unul de altul”, a precizat Dediu.

Fostul șef al SIS consideră că intensificarea activității unor promotori ai narativelor pro-ruse este legată de apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană.

„Noi mergem cu pași rapizi spre integrarea în Uniunea Europeană. Toate aceste realizări îi provoacă pe ruși. Activitatea lor subversivă împotriva Republicii Moldova se amplifică imediat ce avem realizări în apropierea de Uniunea Europeană”, a afirmat Valentin Dediu.

Acesta a avertizat că, în perioada următoare, ar putea crește numărul acțiunilor de influență și destabilizare, inclusiv prin intermediul unor grupuri și platforme care promovează mesaje radicale și anti-guvernamentale.