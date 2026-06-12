Ploile au paralizat Râbnița: Străzi inundate și mașini blocate

Ploaia puternică s-a abătut și asupra orașului Râbnița. Străzile au fost acoperite cu apă, iar șoferii circulă cu dificultate.

Imaginile video publicate pe rețelele sociale surprind mai multe automobile aflate aproape pe jumătate în apă, în timp ce altele înaintează cu greu.

Unul dintre cele mai impresionante cadre a fost filmat în apropierea gării feroviare din Râbnița, unde scările au fost transformate într-o adevărată cascadă.

„Cascadă. Cascada din Râbnița”, a comentat autorul videoului.

Intemperiile au afectat și alte localități din regiune. Potrivit martorilor, pe traseul dintre Grigoriopol și Tiraspol ploaia a fost atât de puternică, încât vizibilitatea a fost redusă semnificativ.

„Pe drumul dintre Grigoriopol și Tiraspol plouă atât de tare, încât aproape nu se vede nimic”, au relatat martorii.

Deocamdată, nu au fost raportate informații despre victime, însă imaginile arată că precipitațiile abundente au provocat acumulări importante de apă și au îngreunat traficul rutier.

Autoritățile le recomandă șoferilor să evite deplasările prin zonele inundate, să reducă viteza și să păstreze o distanță mai mare față de celelalte vehicule, deoarece pe carosabilul acoperit de apă riscul producerii accidentelor este considerabil mai mare.