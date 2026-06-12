Incendiul de la depozitul din sectorul Ciocana: Momentul în care o butelie explodează lângă un pompier

Un pompier a fost la un pas de tragedie în timpul intervenției de ieri la incendiul izbucnit la un depozit cu materiale de construcții de pe strada Industrială din Chișinău. Salvatorul a scăpat nevătămat după ce o butelie a explodat la doar câțiva metri distanță.

Momentul a fost surprins de un martor și publicat pe rețelele sociale. În imagini se vede cum pompierul se apropie de zona afectată de incendiu, iar după ce face câțiva pași înapoi are loc o explozie puternică. Din fericire, acesta nu a fost rănit.

Imaginile au stârnit numeroase reacții în mediul online, internauții exprimându-și aprecierea pentru curajul salvatorilor.

„Îngeri păzitori, stimă și respect”, a scris un utilizator.

„Pompierul s-a născut în cămașă, a avut mare noroc”, a comentat autorul videoului.

„Respect enorm pentru acești bărbați”, „Băieți, aveți grijă de voi”, „Să cunoaștem eroii și riscurile la care se expun” sunt doar câteva dintre mesajele publicate pe rețelele sociale.

Amintim că incendiul a izbucnit ieri, în jurul orei 10:30, la un depozit cu materiale de construcții de pe strada Industrială din Capitală. La fața locului au intervenit opt autospeciale, 48 de pompieri și salvatori, precum și cinci unități de tehnică auxiliară.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în timpul intervenției s-au produs patru explozii ale unor butelii cu oxigen și gaz aflate într-un spațiu auxiliar destinat depozitării acestora.

Circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.