Telenești, inundat după ploile torențiale: Mașini, surprinse în apă până la jumătate

Ploile abundente de azi au provocat inundații la Telenești. Mai multe străzi din centrul orașului au fost acoperite cu apă, iar unele automobile au rămas blocate.

Imaginile video publicate pe rețelele sociale arată carosabilul plin cu apă, în timp ce șoferii încearcă să traverseze cu dificultate zonele afectate.

„Mamă dragă, sunt în șoc. Mașinile sunt… Eu încolo cred că nu voi trece. Dacă merg mai departe, mă tem că apa îmi va intra în mașină”, spune un șofer.

Deocamdată, autoritățile locale nu au comunicat informații privind eventuale pagube materiale sau persoane afectate.

Amintim că Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis o avertizare meteorologică de Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică, valabilă pentru astăzi, 12 iunie, în intervalul 09:00-21:00.

Totodată, autoritățile au emis și o avertizare hidrologică de Cod Galben și Cod Portocaliu, valabilă în perioada 11–12 iunie. Potrivit meteorologilor, pe fondul averselor puternice și foarte puternice, cu acumulări de precipitații între 15 și 79 de litri pe metru pătrat, există riscul producerii unor scurgeri pe versanți, torenți și pâraie, precum și al formării viiturilor rapide pe râurile mici.