Cum s-a refăcut un tânăr aflat în stare vegetativă, ajuns la o greutate de numai 36 kg

George Nica mergea la farmacie, să cumpere ceva pentru fetița lui, născută de curând. Un accident rutier deosebit de grav a oprit totul în loc pentru George. Medicii i-au dat doar 1% șanse de supraviețuire. A fost operat, însă fără speranțe să-și revină vreodată. Era doar menținut în viață. ”L-am descoperit pe George în spitalul unde fusese operat, stând cu ochii fixați pe tavan. Pe vremea aceea, mă ocupam personal de bolnavi incurabili, în spitale publice sau la domiciliu. Primeam cele mai grele cazuri, de care fugeau toți ceilalți. George nu-și mișca nici măcar ochii. Îi vorbeam în fiecare zi, tot ce-mi trecea prin minte. Într-o zi, când îi povesteam despre fetița lui, mi s-a părut că văd în privirea lui o licărire. Copilul era cheia succesului. Am spus: pe acest băiat îl iau eu și-l pun pe picioare. Se uitau toți la mine ca la un nebun. L-am luat la Spitalul ”Sfântul Sava”, pe care abia îl deschisesem. Într-o zi, am adus-o pe fetiță la el, în salon. S-a întâmplat exact ce mă așteptam: George a reacționat. Voia să-i vorbească și să-și sărute copilul, dar nu mai știa cum”, povestește Alina Ion, manager și fondatoarea Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Pantelimon. ”Avea doar 36 kg la momentul internării în Spitalul ”Sfântul Sava”. L-am reînvățat să-și folosească ochii, am făcut recuperarea deglutiției, întrucât nu mai știa nici să înghită. După numai două luni, am reușit să-l facem să stea în șezut. Ușor-ușor l-am mobilizat și a început să facă primii pași. L-am recuperat medical, cu terapii intensive de kinetoterapie, fizioterapie, masaj medical și psihologic, inclusiv logopedic.

Astăzi, la 6 ani după acel moment, George merge singur, fără baston, fără cadru, iar vorbitul este din ce în ce mai bun. Insistăm cu recuperarea lui locomotorie, astfel încât să meargă din ce în ce mai sigur pe el. Fetița lui are acum aproape 7 ani și ne mulțumește pentru că i-am salvat tatăl”, povestește Alina Ion, de profesie psiholog, manager al Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”.

Într-o înregistrare video pe care i-a transmis-o Alinei Ion, fetița lui George Nica îi promite acesteia că va învăța foarte bine și că va avea grijă de tatăl ei. ”Fetița vine în vizită la noi împreună cu tatăl ei, e numai un zâmbet și ne bucură mult fiecare prezență a ei. Când stă internat la noi, George ne vorbește des despre fetița lui și povestește că va merge cu ea în parc, atunci când se va externa. Am făcut tot ce a fost posibil pentru recuperarea lui George. Este unul dintre numeroasele cazuri foarte grave care ajung la noi fără șanse de recuperare și pe care noi reușim să-I repunem pe picioare. Avem o echipă performantă de specialiști și cele mai bune echipamente medicale, inovative, multe dintre acestea fiind aduse la noi în premieră pentru România. Punem suflet în îngrijirea pacienților noștri, pe care îi tratăm ca pe membrii prorpiilor noastre familii. Îi susținem și moral, spiritual, nu doar fizic, iar fiecare succes al nostru este, de fapt, al lor”, încheie Alina Ion. La Spitalul ”Sf. Sava”, terapiile pentru recuperare medicală se aplică 7 zile din 7, inclusiv în zilele de sărbătoare, în regim intensiv, cu mai multe ședințe pe zi de kinetoterapie, fizioterapie și masaj medical. Supravegherea pacienților este asigurată 24 ore/24, inclusiv prin monitorizare video și medic de gardă. Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” acordă pacienților săi pachete de recuperare medicală intensivă adaptate condiției lor, cu mai multe ședințe de fizioterapie, masaj și kinetoterapie, zilnic. Până la 1 februarie 2025, pacienții Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” beneficiază de pachete speciale de recuperare medicală intensivă, pentru orice tip de afecțiune: AVC, recuperare neurologică, recuperare ortopedică, recuperare respiratorie, recuperare după orice fel de intervenție chirurgicală. Pacienții care au suferit AVC sau care au nevoie de susținere emoțională, beneficiază de ședințe de psihologie și logopedie gratuite. Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din județul Ilfov, este unul dintre cele mai mari și mai bine dotate centre de specialitate din țară. Este construit de la zero și deschis în urmă cu doar 6 ani, după standardele celor mai renumite clinici de profil din lume. Luna trecută, Spitalul ”Sfântul Sava” a fost inclus de Revista Capital în Top 100 Performeri în Sănătate. Date de contact ale Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”: 0724.021.090 | 0724.338.881 contact@spitalulsfantulsava.ro https://spitalulsfantulsava.ro/ Str.Cozieni nr 2, Pantelimon, Ilfov

