Peste 11 miliarde de dolari ar fi costat SUA prima săptămână de război cu Iranul / Estimarea nu include și cheltuielile de pregătire a operațiunii

Prima săptămână a războiului împotriva Iranului a costat Statele Unite peste 11,3 miliarde de dolari, potrivit unui briefing al Pentagonului pentru membrii Congresului, afirmă New York Times, notează AFP.

Potrivit ziarului, care citează surse anonime ce au participat la briefingul ţinut marţi, această cifră exclude multe costuri legate de pregătirea atacurilor, sugerând că suma finală ar putea fi mult mai mare.

Oficiali ai Pentagonului au declarat anterior Congresului că a fost folosită muniţie în valoare de 5,6 miliarde de dolari în primele două zile de lovituri aeriene împotriva Iranului, o cifră care depăşeşte cu mult estimările anterioare, potrivit presei americane.

Administraţia Trump nu a furnizat o evaluare publică a costului conflictului pe care l-a declanşat pe 28 februarie împreună cu Israelul.