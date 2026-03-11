Directoarea grădiniței unde a lucrat Ludmila Vartic: O vedeam mai îngândurată, mai tristă

Jurnaliștii Ziarul de Gardă au luat legătura cu directoarea Grădiniței nr. 47, unde Ludmila Vartic, educatoarea din Hâncești care a murit pe 3 martie 2026, a activat în ultimele două luni din viață.

Olga Gorceag spune că o vedea tristă pe Ludmila. De asemenea, directoarea Grădiniței nr. 47 din Chișinău zice că a aflat despre moartea Ludmilei printr-un apel de la Dumitru Vartic, soțul Ludmilei, care știa detalii din mesajele lor anterioare.

După ce a demisionat de la grădinița din Hâncești, Ludmila Vartic s-a angajat la Grădinița de copii nr. 47 din Capitală.

„Ea a activat doar două luni la noi, din ianuarie până la 2 martie. Activitatea ei era profesionistă, cu copiii foarte bine lucra, iubea copiii. O vedeam mai îngândurată, mai tristă, tot timpul o întrebam care este situația, ea zicea că totul este bine. (…) Nu era divorțată de soț, dar ea a spus că au o perioadă mai tensionată și o să fie până când cu mama și cu sora. Dar divorț nu aveau. Țineau legătura, vorbeau destul de des. Cineva dintre colege o vedea vorbind și spunea că ea zilnic vorbea cu soțul, probabil că o controla”, spune Olga Gorceag.

Directoarea Grădiniței nr. 47 din Chișinău spune că a aflat despre moartea Ludmilei printr-un apel de la Dumitru Vartic.

„Noi, cunoscând-o responsabilă, când am văzut că dimineață nu s-a prezentat la serviciu, evident că m-am gândit că probabil ceva s-a întâmplat. Numai nu m-am gândit la finalul care a fost. A telefonat-o și o colegă de grupă, am telefonat-o și eu și am văzut că nu răspunde la telefon, i-am scris un mesaj prin Viber. Pe la 15-16 jumătate seara m-a telefonat soțul ei și mi-a dat vestea. Când soțul mi-a spus vestea, m-am mirat că el cunoștea că i-am dat mesaj, că i-am scris în dimineața respectivă, adică faptul că el cunoștea totul din telefonul ei. Telefonul ar trebui să fie la soră și la mamă, cu ele locuia. Eu m-am întâlnit și cu mama, și cu sora Ludmilei, care mi-au zis că, atunci când a venit el, primul lucru pe care l-a făcut – a luat telefonul și gentuța ei”, a precizat Olga Gorceag pentru ZdG.

Fosta educatoare de la Grădinița „Andrieș” din Hâncești, Ludmila Vartic, a murit marți, 3 martie 2026, după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău, a confirmat Poliția pentru ZdG.

Mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor au venit cu mesaje de alarmă după moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hâncești pe lista PAS, care ar fi fost victima abuzului partenerului ei. „Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul unui abuz continuu, umilință și control”, a scris Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Despre moartea femeii s-a aflat mai târziu în spațiul public, iar mai multe persoane au venit cu mesaje în mediul online în memoria Ludmilei Vartic, menționând despre abuzul la care ar fi fost supusă.

Dumitru Vartic, vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești responsabil de domeniul agricol, a depus luni, 9 martie, cererea de demisie din funcția pe care o deține.