Deputatul Partidului Nostru Constantin Cuiumju, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, cere guvernării publicarea prețurilor la care Republica Moldova cumpără gazele naturale și energia electrică.

Solicitarea vine în ziua în care energia electrică s-a scumpit cu 28,7% în centrul și sudul țării și cu 26,3% în nord.

Începând cu 27 noiembrie, consumatorii din centru și sud achită 4,58 lei pentru un kilowatt-oră, față de 3,56 lei anterior, iar în nord tariful a crescut de la 3,95 la 4,99 lei/kWh.

„Cetățenii au dreptul să știe cât plătește țara pentru gazele naturale și pentru energia electrică. Dacă tot spuneți că sunteți deschiși și transparenți, faceți un efort și publicați aceste prețuri, ca oamenii să cunoască realitatea și să nu vă mai învinuiască de achiziții la prețuri exagerate”, a declarat deputatul.

Sursa: Redacția timpul.md