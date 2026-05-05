Cursă de coșmar: Trei copii, hărțuiți de șoferul unui taxi. Ce spune compania

Un adolescent a relatat pe rețelele sociale că el, fratele său și sora sa de 10 ani au trecut prin momente de teamă în timpul unei curse cu taxiul, după ce șoferul ar fi avut un comportament nepotrivit și insistent față de copilă. Compania Yandex Go a anunțat că a inițiat o verificare internă și a suspendat accesul șoferului la platformă pe durata investigației.

Incidentul s-ar fi produs în timp ce adolescentul își ducea fratele cu taxiul în oraș. Cum părinții nu erau acasă, iar sora lor de 10 ani nu a vrut să rămână singură, cei trei copii au urcat împreună în mașină și s-au așezat pe bancheta din spate.

Băiatul susține că, încă de la începutul cursei, șoferul, un bărbat de peste 65 de ani, i-a întrebat ce vârstă au. Pentru a evita anularea cursei, adolescentul spune că a afirmat că are peste 18 ani.

Pe parcursul drumului, șoferul ar fi început să le ceară informații personale, inclusiv vârsta, anul nașterii și detalii despre părinți. Potrivit adolescentului, el și fratele său au oferit răspunsuri false, de teamă.

Situația a devenit și mai tensionată, spune băiatul, în momentul în care șoferul și-ar fi concentrat atenția aproape exclusiv asupra surorii sale de 10 ani. Acesta i-ar fi cerut să recite poezii, s-ar fi întors frecvent spre ea în timp ce conducea și i-ar fi făcut remarci despre aspectul ei fizic.

Temându-se pentru siguranța surorii sale, adolescentul a distribuit traseul cursei părinților, pentru ca aceștia să poată urmări deplasarea în timp real.

După ce fratele său a coborât din mașină, băiatul afirmă că situația s-a agravat. Șoferul s-ar fi întors mai des spre minoră și ar fi încercat să se apropie fizic de ea. Pentru a crea distanță, adolescentul spune că a încercat să-și mute sora cât mai aproape de portieră.

Tot atunci, șoferul i-ar fi adresat adolescentului remarci care l-au alarmat și mai mult, sugerând, în glumă, să o lase pe sora sa cu el.

În acel moment, băiatul a decis să-și sune părinții și să vorbească cu ei pe tot parcursul cursei, pentru a-i transmite șoferului că sunt așteptați și supravegheați. Potrivit relatării, șoferul l-ar fi întrebat ulterior cum este tatăl lor, iar adolescentul i-ar fi răspuns că este strict și foarte protector.

Ajunși aproape de casă, băiatul a cerut ca mașina să oprească la o distanță mai mare de locuință. După ce copiii au coborât și au achitat cursa, șoferul ar fi coborât și el din vehicul și i-ar fi privit până au intrat în casă.

Contactați de Știri.md, reprezentanții Yandex Go au anunțat că au inițiat o anchetă internă în acest caz și au suspendat temporar șoferul de pe platformă, până la finalizarea verificărilor.

„Suntem la curent cu situația apărută și am inițiat deja o verificare internă. Comportamentul descris este inacceptabil și contravine în mod direct standardelor de siguranță ale serviciului nostru. Pe durata desfășurării investigației, șoferul nu va avea acces la platformă și nu va putea prelua comenzi. În funcție de rezultatele verificării, vor fi aplicate măsurile corespunzătoare, conform politicilor companiei.

Tratăm cu maximă seriozitate orice sesizare de acest tip, deoarece siguranța pasagerilor și respectarea regulilor sunt prioritare. În cazul în care pasagerul decide să se adreseze autorităților competente, Yandex Go este pregătit să ofere, la solicitare, toate informațiile necesare legate de această cursă”, ne-a comunicat compania.