Panglica ocupantului, interzisă în R. Moldova: Ce riști dacă o porți de 9 Mai

În ajunul zilei de 9 Mai, autoritățile reamintesc că panglica negru-oranj „Sfântul Gheorghe” este interzisă în Republica Moldova.

Decizia a fost luată după începutul războiului din Ucraina, când simbolul a fost asociat tot mai des cu agresiunea militară a Rusiei, nu doar cu comemorarea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Astfel, purtarea panglicii în spațiul public poate fi sancționată. Persoanele fizice riscă amenzi de până la 9.000 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității.

Există totuși o excepție: simbolul este permis dacă apare pe distincții oficiale, cum ar fi medalii sau ordine militare.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să respecte legea și să evite utilizarea simbolurilor interzise în timpul manifestațiilor sau evenimentelor publice din această perioadă.