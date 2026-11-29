Cursele cu escală pot fi, în medie, cu 25% mai ieftine decât zborurile directe

Cursele cu escală pot costa, în medie, cu 25% mai puțin decât zborurile directe, potrivit datelor prezentate într-un material difuzat la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.

Zborurile din mijlocul săptămânii pot fi, la rândul lor, cu până la 20% mai ieftine decât cele programate în weekend, marțea și miercurea fiind considerate printre cele mai avantajoase zile, întrucât aeroporturile sunt, de regulă, mai puțin aglomerate decât vinerea și duminica.

Călătorii care vor să beneficieze de tarife reduse sunt sfătuiți să își cumpere biletele cu cel puțin 21 de zile înainte de plecare.

Pentru zborurile internaționale, cele mai bune oferte sunt disponibile, de regulă, cu aproximativ 11-12 săptămâni înainte de data călătoriei.

O altă recomandare este să fie luate în calcul aeroporturile mai mici din apropierea destinației, unde tarifele pot fi mai accesibile.

Sursa: Redacția timpul.md