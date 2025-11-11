Patru minori pe acoperișul Hotelului Național: Poliția și pompierii au intervenit

Un grup de tineri fost surprins pe 11 noiembrie în clădirea fostului Hotel Național din Chișinău, unde recent o fată de 13 ani și-a pierdut viața. Mai multe echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și polițiști au intervenit la fața locului și au coborât patru minori de pe acoperiș.

Un jurnalist NM a surprins mai mulți tineri în clădirea fostului Hotelul Național. Imaginile video arată persoanele respective stând la balconul unuia dintre etajele superioare ale clădirii, dar și pe acoperișul acesteia.

La fața locului au intervenit Poliția, IGSU și ambulanța.

„Potrivit primelor informații, un grup de 6-8 minori se afla nesupravegheat la etajul superior al Hotelului. La fața locului au intervenit patru echipaje ale IGSU și Poliția. De pe acoperiș au fost coborâți patru minori”, a comunicat ofițerul de presă al IGSU, Liliana Pușcașu.

Poliția investighează cazul.

Amintim că, în seara de 6 noiembrie, o fată de 13 ani a fost găsită fără suflare în clădirea fostului Hotel Național. Potrivit Poliției, decesul a survenit după ce victima ar fi căzut de la înălțime.