Guvernul Munteanu a stabilit zece priorități pe calea aderării la Uniunea Europeană

Guvernul Republicii Moldova a anunțat lista celor zece priorități strategice care vor ghida procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acestea vizează consolidarea statului de drept, modernizarea economiei, întărirea administrației publice și finalizarea negocierilor de aderare până la sfârșitul anului 2027.

Printre principalele obiective anunțate se regăsește finalizarea negocierilor de aderare până la sfârșitul anului 2027, astfel încât Republica Moldova să fie pe deplin pregătită pentru semnarea Tratatului de aderare în 2028. Un alt obiectiv major este transformarea economiei naționale într-o economie europeană, care să asigure competitivitate și dezvoltare durabilă.

Guvernul își propune, de asemenea, construirea unui stat de drept veritabil și crearea unei administrații publice puternice și europene, capabile să ofere servicii eficiente și transparente cetățenilor. O prioritate esențială este și avansarea integrării în domenii care să aducă beneficii rapide și directe pentru cetățeni, consolidând totodată parteneriatele bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene.

Printre direcțiile stabilite se numără și implementarea Programului Național de Aderare 2025–2029, precum și coordonarea foarte strânsă între instituțiile responsabile de integrarea europeană, pentru a asigura un parcurs coerent și eficient al reformelor.

Executivul subliniază importanța unei comunicări clare, transparente și oneste cu cetățenii, mediul de afaceri, societatea civilă, diaspora, mediul academic și presa în legătură cu progresele procesului de aderare.

De asemenea, Guvernul menționează că va promova activ Republica Moldova și rolul său de contributor pe continentul european, reafirmând angajamentul țării de a deveni parte a unei Europe unite, democratice și prospere.