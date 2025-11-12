Firma administrată de deputata PAS Maria Acbaș, în raportul SIS: Șor i-ar fi transferat, prin persoane interpuse, circa 20 mii €, într-o campanie electorală

Firma administrată de actuala deputată PAS Maria Acbaș, în Găgăuzia, a primit, prin persoane interpuse, circa 20 de mii de euro care ar fi provenit de la Ilan Șor, în anul 2023, în perioada campaniei electorale. Informația apare în raportul transmis autorităților de Serviciul de Informații și Securitate. Deputata PAS nu a oferit, deocamdată, nicio reacție.

„Conform datelor obținute și confirmate de SPCSB, din mijloace financiare provenite de la Victor GUȚULEAC, în perioada 12.10.2023 – 24.10.2023 (perioada ce se suprapune cu perioada campaniei electorale), de către SHVED Igal/ Igor au fost efectuate mai multe transferuri suspecte din EURASIAN BANK (Kazahstan) sub formă de donații către autorități publice locale și agenți economici din raionul Orhei, UTAG și raionul Taraclia (la conducerea cărora se află persoane asociate lui I. ŞOR)”, se menționează în raportul SIS.

Transferuri s-au efectuat și către producători agricoli (fără un raționament comercial). Printre aceștia se numără și compania administrată de actuala deputată PAS Maria Acbaș, suma fiind de aproape 20 de mii de euro, potrivit SIS.

„Ca și conexiuni între Victor GUȚULEAC și Ilan ȘOR, este de remarcat:

– GUŢULEAC şi ŞOR sunt cunoscuţi din copilărie;

– GUŢULEAC a fost căsătorit până în 2013 cu Maria ALBOT4 , d.n. 21.01.1986, fostă deputată din partea PP „ȘOR” (declarat neconstituțional) condus de Ilan ȘOR, prin intermediul căreia, Victor GUȚULEAC şi-a consolidat relaţia cu grupul „ȘOR”;

– ulterior, Maria ALBOT s-a căsătorit cu Sergiu ALBOT5 , d.n. 21.08.1983, un alt asociat în grupul „ȘOR”. În perioada decembrie 2012 – decembrie 2013, Sergiu ALBOT a fost cooptat de Ilan ȘOR la exercitarea funcției de vicepreședinte „Unibank”, iar în perioada 26.12.2013 – 30.05.2014, la îndeplinirea funcției de președinte al BC „Banca Socială” SA;

– la sfârșitul anului 2021, Victor GUȚULEAC a fost vizat în investigații comune cu SPCSB pe fapte de spălare a banilor în interesul grupării criminale conduse de Ilan ȘOR, fiind elucidat ca beneficiar al mijloacelor financiare transferate de cetățeana Federației Ruse Anastasia DRONOVA, d.n. 10.01.1977, asociată la grupuri oligarhice ruse conectate la factori de decizie la Moscova.

Anume, la 11.11.2021, pe contul deținut de Victor GUȚULEAC au fost transferate 166 000 000 RUB de către Anastasia DRONOVA din contul deținut în banca „SINKO BANK” din Federația Rusă.

În cadrul investigațiilor, s-a elucidat că Anastasia DRONOVA este o persoană din anturajul lui Andrey GONCHARENKO, d.n. 27.12.1965, oligarh rus apropiat factorilor de ecizie din Federația Rusă și Serviciile Speciale ale Federației Ruse. Aceasta activează în calitate de director al Departamentului juridic în compania administrată de Andrey GONCHARENKO – „Gazprom Invest Iug”, afiliată concernului rus SAP „GAZPROM”.

Andrey GONCHARENKO și Anastasia DRONOVA au înregistrat și o traversare comună a frontierei de stat a Republicii Moldova, la 12.06.2018.

La rândul său, Andrey GONCHARENKO a fost înregistrat ca beneficiar efectiv la „Komaksavia Airport Invest” Ltd, compania fondatoare cu 95 % a SRL „Avia Invest”, concesionara Aeroportului Internațional Chișinău, al cărei beneficiar de facto a fost Ilan ȘOR.

Astfel, circumstanțele certifică faptul că mijloacele bănești operate din conturile lui SHVED Igal/ Igor, utilizate în sponsorizări și donații, au o proveniență suspectă, sunt destinate promovării în campanie electorală a PP „ȘANSĂ” și a concurenților electorali ai acesteia, provin de fapt din Federația Rusă, de la persoane fizice, asociate unui oligarh rus apropiat autorităților, dar și serviciilor speciale ruse, mai comunică SIS.

În conformitate cu prevederile subpunctului 1.5 din Dispoziția CSE nr. 45/ 2022, SPCSB a emis decizii de sistare a tranzacțiilor menționate, realizate de SHVED Igal/ Igor, pe un termen de până la 30 zile lucrătoare.

Potrivit Infobiz.md, S.C. DOKSANCOM S.R.L.

Societate cu răspundere limitată Aria de activitate

este o societate cu răspundere limitată, ce se ocupă de „cultura plantelor cerealirere, tehnice și a plantelor furajere”.

Pe site-ul oficial AIPA (Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, subordonată Guvernului), întreprinderea menționată în raportul SIS este prezentată ca o istorie de succes. „Cu suportul asistenței tehnice oferit prin Programul USAID „De la fermier la fermier”, antreprenoarea a reușit să obțină cunoștințele necesare pentru faza inițială, insuflându-i și fiului său Acbaș Igor motivația de a-și continua studiile la Universitatea Agrară de Stat din Chișinău, ulterior, aplicând cunoștințele obținute la administrarea unui complex zootehnic transformându-l într-un model de urmat.

Pe parcursul a 11 ani SC „DOKSANCOM’’ SRL a reușit să obțină subvenții din partea statului în sumă de peste 24,4 mil lei, ce au fost oferiți și reinvestiți în construcția și modernizarea fermei dar și la procesarea și producerea produselor lactate de înaltă calitate”, menționează AIPA.

La 16 iunie, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a anunțat că mai multe personalități publice vor candida pe listele PAS la alegerile parlamentare din septembrie. Printre candidații anunțați se număra fostul ministru al Muncii, Marcel Spătari, celebrul dirijor și violonist Nicolae Botgros, jurnalistul Constantin Cheianu, precum și antreprenoarea Maria Acbaș din Comrat.

La câteva zile după acest eveniment, președintele PAS, Igor Grosu, și-a permis un derapaj în adresa unei jurnaliste de la tv8. Atunci când ultima i-a adresat o întrebare cu referire la antreprenoarea Maria Acbaș din Comrat, care s-a alăturat PAS pentru parlamentarele din septembrie, speakerul s-a dezlănțuit:

„- Totuși insist, numele despre care s-a anunmțat la începutul săptămânii, doamna Acbaș a fost pe listele electorale ale Congresului Civic. Domnul Tkaciuck a menționat despre faptul că într-un moment critic, doamna Acbaș va reveni la valorile Congresului Civic”.

– Dacă dvs sunteți o simpatizantă a acestui individ, a acestei conserve rusești, rămâne să continuați să-i faceți….

– Rog ca asemenea declarații să nu mai faceți în adresa jurnaliștilor când vă adresează o întrebare.

– Vă rog frumos, nu vorbiți în numele doamnei Acbaș.”