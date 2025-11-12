Viorel Cernăuțeanu, despre decesul Andreei Cuciuc: Probele prelevate sunt păstrate și, dacă există nemulțumiri, poate fi cerută expertiză repetată

Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, declară că probele prelevate Andreei Cuciuc pentru efectuarea expertizei sunt păstrate la Centrul de Medicină Legală. „Acuzele că ar fi… nu poate fi luate în calcul pentru că există expertiză. Dacă există anumite dubii, nemulțumiri, expertiza poate fi contestată și să fie solicitată expertiză repetată. Înțeleg durerea părinților, dar trebuie să fim corecți în raport cu alte persoane și cu cei care au documentat și și-au exercitat funcția. Din câte cunosc, Cristian Botgros are statut de martor. Acuzele care se aduc, că ar fi procedat într-o formă mai puțin umană în raport cu altă persoană pot fi încadrate în altă formă juridică, nu la acțiuni ce au dus la deces”, a declarat Cernăuțeanu.

Fiica interpretului Igor Cuciuc, Andreea, s-a stins din viață, pe data de 15 noiembrie 2024. Conform informațiilor publicate pe rețele de colegii fetei, aceaștia sarbătoreau Balul Bobocilor într-un local din capitală.