Ouăle Rediagro din Târnova, retrase din comerț: Salmonella depistată la găinile ouătoare

Ouăle de găină produse de compania „Rediagro” SRL din localitatea Târnova, raionul Dondușeni, sunt rechemate din comerț din cauza riscului de contaminare cu bacteria Salmonella Enteritidis.

Potrivit notificării publicate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), măsura vizează ouăle colectate începând cu 20 noiembrie 2026, cu data durabilității minimale începând cu 17 decembrie 2026.

Produsele pot fi identificate după marcajul „3MD DN 006” aplicat pe ou și după codul „MD EPC DN 006” înscris pe ambalaj.

Rechemarea a fost decisă după ce analizele de laborator efectuate la găinile ouătoare ale producătorului au indicat prezența bacteriei Salmonella Enteritidis.

ANSA recomandă consumatorilor să nu consume ouăle vizate și să le returneze unităților comerciale de unde le-au cumpărat.

Sursa: Redacția timpul.md