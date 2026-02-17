Renato Usatîi: Trebuie să susținem legile corecte, indiferent cine e autor

Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, critică faptul că majoritatea parlamentară respinge 99 la sută din inițiativele opoziției, existând consens doar în cazuri rare.

El susține că maturitatea politică în Republica Moldova va fi atinsă atunci când atât majoritatea, cât și opoziția vor susține inițiative legislative corecte și bune, indiferent de cine le propune.

„Majoritatea parlamentară respinge aproape toate inițiativele legislative ale opoziției. Doar în câteva cazuri există consens. De exemplu, colegul nostru, Constantin Cuiumju, a înregistrat inițiativa Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA până la 3,2 milioane de lei. Peste ceva timp, PAS vine cu același proiect de lege, doar că cu o altă sumă, mai mică, 1,5 milioane de lei”, a declarat Usatîi la postul TV „Cinema 1”.

Liderul Partidului Nostru a mai oferit un exemplu. După scandalul cu tânărul care a devenit apatrid, Alexandr Berlinschii a identificat greșeli în lege care afectează mii de tineri și a venit cu un proiect de modificare a acesteia. Însă abia săptămâna aceasta, la Biroul permanent, urmează să fie discutată includerea proiectului în ordinea de zi.

„De ce abia acum? Pentru că PAS, după proiectul nostru, a înregistrat și el un proiect cu aceeași inițiativă. Maturitatea politică va fi atunci când atât majoritatea, cât și opoziția se vor învăța să susțină inițiative sănătoase, care nu sunt populiste, indiferent de unde vin”, a menționat în context Renato Usatîi.

El a subliniat că Partidul Nostru a înregistrat mai multe inițiative legislative, care nu necesită cheltuieli bugetare.

„De exemplu, proiectul pentru majorarea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate, de la șase luni la un an. Este o problemă cu care se confruntă zeci de mii de concetățeni. Așteptăm să vedem cum va proceda majoritatea parlamentară în acest caz”, a conchis Renato Usatîi.