Meteo 17 februarie 2026: Ninsoare, troiene și viscol în țară

Meteorologii prognozează pentru ziua de astăzi, 17 februarie, ninsori puternice, vânt și troiene în toată țara.

În centrul țării vor cădea precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță (20-35 l/m2).

Pe arii extinse vântul nord-vestic va sufla în rafale de până la 15-20 m/s, va viscoli, formând troiene de zăpadă, iar vizibilitatea va fi redusă. Pe drumuri se va forma ghețuș. Izolat se vor semnala depuneri de lapoviță și polei.

Temperaturile vor oscila între -2 și -5°𝐂.

La sud, termometrele vor arăta cel mult -4°𝐂.

La nord va fi cel mai frig astăzi, noaptea fiind -7°𝐂.