De ce cash-ul va deveni rege: Lecțiile unui fost director financiar de bancă despre supraviețuirea financiară în vremuri instabile

Într-o perioadă în care incertitudinea economică planează tot mai apăsător, economistul Radu Georgescu, fost director financiar într-o bancă de top, trage un semnal de alarmă privind importanța lichidităților. Într-o postare recentă, acesta explică de ce păstrarea banilor cash poate face diferența între stabilitate și criză personală sau a afacerii.

Georgescu oferă o perspectivă pragmatică asupra deciziilor financiare, demontând miturile legate de rambursarea anticipată a creditelor și subliniind strategii folosite de giganți precum Apple sau investitori legendari ca Warren Buffett. Mesajul său este clar: în următoarele luni, accesul la bani s-ar putea dovedi mai dificil ca niciodată.

„Este bine sa platesc mai repede creditul de la banca? Unii spun ca este bine. Altii ca nu este bine. Pe cine sa crezi? Eu nu platesc niciodata anticipat creditele mele

Fac acest lucru din perspectiva unui tip care a fost 4 ani director financiar la o banca. In sistemul bancar este o expresie: „Banca iti da umbrela cand este soare afara, Si ti-o ia cand incepe sa ploua”.

Deciziile financiare inseamna matematica. Sa incepem!

Ideal este sa faci mai multi bani decat dobanda la credit. In acest caz poti sa imprumuti fara numar de la banci. Apple are cash 180 miliarde dolari. Este compania care are cel mai mult cash. Mai mult decat orice banca din lume. Totusi, Apple a imprumutat in 2025 suma de 15 miliarde $ de la banci De ce face Apple acest lucru? Nu sunt idioti. Si stiu si matematica

Apple face acest lucru deoarece folosesc banii pentru a genera mai mult cash decat dobanda la credit

Eu nu rambursez creditele deoarece banii ii folosesc in aplicatiile contabile Maxfin si CFO App care imi aduc mai mult cash decat dobanda platita la banca.

Daca nu gasesti o activitate care sa genereze mai mult cash decat dobanda la credit , poti sa faci ce face Warren Buffett.

Warren Buffett, tatal investitiilor, si-a vandut majoritatea actiunilor si sta pe cash ( obligatiuni emise de US). Warren Buffett pariaza ca vine o perioada in care ai nevoie de multe umbrele ( cash)

Daca nu vrei sa cumperi obligatiuni , cum face Warren Buffett , poti sa pui banii in depozite la banca in valuta in care ai creditul.

Eu am depozite doar in euro deoarece am credite doar in euro

In acest fel dobanda primita la depozite compenseaza ( intr-o anumita proportie) dobanda platita la credit. In termeni financiari aceasta tehnica se numeste Hedging.

In aceasta perioada cashul este foarte important. Nu este o idee buna sa rambursezi mai repede din credite.

Daca de exemplu, peste 6 luni vei avea nevoie de cash, s-ar putea sa nu gasesti pe nimeni care sa-ti dea bani. Iar cei care iti vor da, iti vor cere 50% an. Educatia financiara = matematica”, a scris economistul.