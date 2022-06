De ce cucerirea oraşului Severodonețk nu este o victorie decisivă a Rusiei. Marea greşeală a armatei lui Putin?

Cucerirea oraşelor Severodoneţk și Lisiciansk de către Rusia nu va reprezenta un punct de cotitură major în războiul din Ucraina, estimează într-o analiză grupul de experți de la Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War).

Rușii au realizat câștiguri substanțiale în zonele Severodoneţk-Lisiciansk, iar forțele armate ucrainene continuă să sufere pierderi mari, dar militarii ucraineni și-au îndeplinit în mod fundamental obiectivul, încetinind și provocând pierderi grele forțelor ruse.

Trupele ucrainene au reușit săptămâni întregi să atragă în zonă un număr substanţial de soldaţi, arme și echipamente militare rusești și probabil că au degradat capacitățile generale ale forțelor ruse, împiedicându-le în același timp să se concentreze pe axe de avans mai avantajoase.

În plus, operațiunile ofensive ale Rusiei se vor bloca cel mai probabil în următoarele săptămâni, indiferent dacă forțele ruse au capturat sau nu pe deplin zona Severodonețk-Lisiciansk, dând forțelor ucrainene posibilitatea de a lansa contraofensive prudente. Obsesia ideoligică a Kremlinului cu privire la capturarea oraşului Severodonețk, la fel ca asedierea Azovstalului la Mariupol, se va dovedi a fi cel mai probabil complet în detrimentul capabilităților ruse în progresele viitoare din Ucraina.

Severodonețk este o pierdere pentru Ucraina, în sensul că orice teren capturat de forțele ruse este o pierdere, dar bătălia de la Severodonețk nu va fi o victorie decisivă a Rusiei, susţin experţii de la ISW.

Armata lui Putin este tot mai aproape să cucerească regiunea Lugansk

După două luni de la începutul atacurilor şi patru luni de la declanşarea războiului, militarii ucraineni au primit ordin de retragere de la Severodoneţk. Forțele ucrainene se retrag din oraş după luni de lupte sângeroase, a declarat un șef militar regional, dar operaţiunea va dura câteva zile. Oficialul a acuzat Rusia că șa distrus cea mai mare parte a infrastructurii din oraş în timpul lunilor de bombardamente non-stop.

Forțele ruse câștigă teren în estul Ucrainei, deoarece învață din greșelile făcute în etapele anterioare ale invaziei, au declarat doi oficiali americani pentru CNN.

În timp ce liderii Uniunii Europene au convenit să acorde Ucrainei și Republicii Moldova statutul de candidate la aderarea la UE, Bruxelles-ul a declarat că lucrează urgent la creșterea sprijinului militar acordat Ucrainei și la oferirea de asistență financiară suplimentară.

Între timp, ţările BRICS – Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud au anunţat într-o declarație comună publicată pe site-ul Kremlinului că susțin negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina.

Forțele ucrainene se retrag de la Severodonețk pentru ”a se apăra mai bine”

Forțele ucrainene se retrag de la Severodonețk ”pentru a se apăra mai bine”, potrivit unui înalt oficial american din Apărare.

„Forțele armate ucrainene efectuează o retragere profesională, tactică, pentru a-și consolida forțele în poziții pe care să le poată apăra mai bine”, a spus acesta presei.

Potrivit acestuia, forțele rusești ”câştigă cu greu, centimetru cu centimetru de teritoriu” în Donbas și a caracterizat avansul de la Severodonețk drept un ”câștig foarte mic, un progres mic”. Cu toate acestea, oficialul a spus că nu vrea să minimizeze procentul ”semnificativ” din teritoriul ucrainean pe care Rusia îl controlează sau pierderea de vieți ucrainene.

Sursa: Observatornews.ro