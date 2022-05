De ce ne cade părul?

Stresul, alimentatia deficitara in nutrienti, accesoriile din materiale necorespunzatoare, care „sufoca” firul de par, mostenirea genetica si predispozitia provocata de o anumita afectiune, toate acestea sunt posibile motive ale caderii excesive a firelor de par.

Caderea parului este un fenomen normal pentru fiecare dintre noi. O persoana pierde, in fiecare zi, intre 50 si 100 de fire de par . Insa atunci cand numarul firelor de par este tot mai mare, iar podoaba capilara incepe sa se rareasca, lasand la vedere, in mod inestetic, scalpul, se ridica un semnal de alarma, riscul de alopecie fiind ridicat.



Un fir de par creste un centimetru pe luna

Potrivit ultimelor statistici realizate in tara noastra, trei din cinci barbati incep sa cheleasca de tineri, situatie explicabila daca ne gandim ca barbatii sunt predispusi la alopecie.

Ciclul normal de crestere a parului este de 2-3 ani. Fiecare fir de par creste cu aproximativ un centimetru pe luna in timpul acestei perioade. Parul nostru se afla intr-o permanenta schimbare, astfel ca atunci cand 90 la suta dintre firele de par se afla in perioada de crestere, celelalte 10 la suta se afla in perioada de stagnare a cresterii. Dupa 3-4 luni, parul aflat in perioada de stagnare cade si alte fire de par incep sa creasca in locul lor.



De ce ne cade parul?

Exista numeroase explicatii ale pierderii parului. Spre exemplu, la un interval de 3-4 luni dupa o boala sau dupa o operatie puteti experimenta caderea temporara a parului.

Problemele hormonale sunt o alta cauza a caderii parului – probleme cu glanda tiroida sau dezechilibre ale hormonilor feminini sau masculini.

Multe femei experimenteaza pierderea parului dupa ce nasc, motivul fiind atribuit tot hormonilor.

Medicatia poate avea de asemenea ca efect secundar pierderea podoabei capilare. Printre medicamentele care duc la caderea parului se numara anticoagulantele, medicamentele pentru tratarea gutei, cele pentru hipertesiune, vitamina A, anticonceptionalele si antidepresivele.

Infectiile sunt si ele responsabile de caderea parului. Infectiile fungice ale scalpului pot duce la caderea parului la copii.

Caderea parului poate sa apara, de asemenea, ca urmare a unei afectiuni, precum lupusul sau diabetul. Astfel, atunci cand caderea parului devine o problema este important sa descoperiti mai intai care este cauza acestui fenomen.