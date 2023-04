Deci ce a fost asta? Lansarea Starship-ului a fost un eșec sau un succes?

Procesul de dezvoltare al SpaceX este mai dezordonat, dar este și mult mai rapid.

A început cu o explozie, așa cum fac adesea lucrurile mari.

Joi dimineață, cu cerul senin deasupra capului, racheta Starship a SpaceX a început încet să se îndepărteze de rampa de lansare. Complet încărcată cu aproximativ 5.000 de tone metrice de oxigen lichid și propulsor metan, cea mai mare rachetă construită vreodată a avut nevoie de aproximativ 10 secunde pentru a începe eliberarea rampei de lansare.

Dintr-un punct de observație din apropiere, racheta a bubuit și fumul s-a înălțat spre exterior – dar părea o veșnicie înainte ca Nava Starship să-și ridice capul deasupra fumului și prafului. Și apoi a urcat spre cer, o dâră strălucitoare argintie și de foc pe cer.

Ceea ce nu a putut fi deslușit imediat de la sol este că câteva dintre cele 33 de motoare Raptor din prima etapă Super Heavy s-au defectat în primele momente ale zborului. După aproximativ două minute, mai multe motoare s-au defectat. Înainte de sfârșit, când racheta a atins o altitudine maximă de doar 40 km, până la opt motoare păreau să se fi stins.

De înțeles, acest lucru pare să fi dus la unele probleme de control în jurul momentului în care treapta superioară a navei stelare trebuia să se separe de prima etapă a rachetei. De asemenea, este posibil ca o problemă hidraulică să fi contribuit la incapacitatea de a controla direcția de tracțiune a motoarelor rămase. Indiferent, sistemul de lansare a început să se rotească și să se rostogolească.

Și apoi, ei bine, lucrurile au explodat.

„Dar a explodat”

După testul de joi, internetul a luat foc . Pentru mulți oameni, Elon Musk a făcut și a spus câteva lucruri urâte în ultimul timp și au fost gata să-l urască pe el și pe compania sa de rachete. La urma urmei, cât de proști ar putea fi inginerii pentru a sărbători un eșec spectaculos ca acesta?

Aceasta este o interpretare total de înțeles. Pentru o audiență generală care vede NASA la lucru, o agenție care nu își permite să eșueze, asta pare a eșec. Eșecurile NASA implică adesea pierderea de vieți umane sau de sateliți de miliarde de dolari. Deci da, exploziile guvernamentale sunt rele.

Dar asta nu a fost asta. Pentru cei care știu ceva mai multe despre industria de lansare și metodologia de proiectare iterativă, scoaterea rachetei Super Heavy și a treptei superioare Starship de pe rampa de lansare a fost un succes imens.

De ce? Pentru că s-ar putea să stea la întâlniri de secole și să discute tot ce ar putea merge prost cu o rachetă ca aceasta, cu un număr fără precedent de motoare de primă etapă și cu dimensiunile ei colosale. Alternativa este pur și simplu să puneți racheta într-o configurație „destul de bună” și să zburați. Zborul este testul suprem, oferind cele mai bune date. Nu mai există griji cu privire la eșecurile teoretice. Inginerii companiei ajung să identifice ce este în neregulă și apoi merg și remediază. Dar trebuie să acceptați un eșec.

Deci procesul SpaceX este mai dezordonat, dar este și mult mai rapid. Luați în considerare acest lucru: NASA a cheltuit miliarde de dolari și cea mai mare parte a unui deceniu construind racheta Space Launch System, care a avut un zbor de debut aproape impecabil – în afară de deteriorarea turnului de lansare – la sfârșitul anului 2022. NASA a urmat o metodă de proiectare liniară, completă cu analiză extinsă și costisitoare, deoarece o defecțiune a rachetei SLS ar fi ridicat semne de întrebare serioase cu privire la competența agenției.

Din fericire pentru SpaceX, compania își permite să „eșueze”. Poate face acest lucru pentru că a construit deja încă trei rachete Super Heavy care sunt aproape gata să zboare. De fapt, SpaceX poate construi 10 primele etape Super Heavy în timpul necesar NASA pentru a construi o singură rachetă SLS. Dacă primele cinci eșuează, dar următoarele cinci reușesc, care este un rezultat mai bun? Ce zici în doi sau trei ani, când SpaceX lansează și aterizează o duzină sau mai multe rachete Super Heavy, în timp ce metoda NASA îi permite o singură lansare pe an?

Deci, da, racheta SpaceX a explodat joi. Compania va invata. Și va zbura din nou, poate cândva mai târziu în această toamnă sau iarna. În curând, probabil că va zbura frecvent.

Cei răi și buni

Asta nu înseamnă că acest test de zbor nu ar trebui să ridice probleme. SpaceX a reiterat deja rapid designul motorului de rachetă Raptor care alimentează atât treapta superioară Super Heavy, cât și Starship. În mod clar, trebuie să continue să lucreze pentru a face aceste motoare mai fiabile atât la aprindere, cât și pe parcursul întregului zbor către spațiu.

Acest lucru pare probabil dat fiind că SpaceX are acum date ample despre performanța acestor motoare în zbor și instalațiile sanitare din interiorul secțiunii de motor a vehiculului Super Heavy care le alimentează cu oxigen lichid și metan. Ajută faptul că SpaceX poate produce rapid aceste motoare la o rată de aproape unul pe zi.

O altă preocupare majoră este infrastructura terestră care alimentează și sprijină racheta Super Heavy înainte de decolare. Imaginile post-lansare au arătat un crater masiv sub Montul de lansare orbitală și au existat, de asemenea, preocupări cu „ferma” de propulsor care stochează gazele și lichidele necesare rachetei.

SpaceX va trebui să ia niște decizii grele acum cu privire la necesitatea de a construi un șanț de flacără sub rachetă pentru a transporta evacuarea și căldura sau dacă un sistem îmbunătățit de potop de apă poate face față cantității imense de forță de la vehicul. Compania va ajunge probabil să construiască primul.

Rezolvarea acestor probleme, în special cu sistemele terestre, este probabil cel mai mare obstacol înainte ca următorul zbor de testare al Starship să poată avea loc.

În plus, Administrația Federală a Aviației a confirmat că nu au fost răniți în timpul testului. Mai mult, unul dintre cei mai mari clienți ai rachetei, NASA, a fost mulțumit de test.

„Fiecare mare realizare de-a lungul istoriei a cerut un anumit nivel de risc calculat, deoarece cu un risc mare vine o recompensă mare”, a spus administratorul NASA Bill Nelson într-o declarație după zborul de testare. „Așteptăm cu nerăbdare tot ce învață SpaceX, următorul test de zbor – și nu numai.”

Începe era Navei Stelare

Când SpaceX rezolvă toate aceste probleme, vom rămâne cu cea mai mare rachetă complet reutilizabilă din lume. Acest lucru va schimba pentru totdeauna relația umanității cu cosmosul – în bine (în ceea ce privește accesul) sau potențial mai rău (în ceea ce privește gunoiul spațial).

Timpul va spune.

Obișnuiam să regret că am venit pe această lume la doar câteva luni după ultima misiune Apollo, crezând că am ratat marea epocă a explorării. Dar nu mai fac. În doar ultimele șase luni, am văzut lansarea celor mai puternice două rachete construite vreodată, Space Launch System și Starship. Am văzut numirea nu unuia, ci a două echipaje care vor zbura în jurul Lunii, Artemis II și proiectul dearMoon. După cum spune NASA, mergem.

Cu toate acestea, și mai remarcabil, în ultima jumătate de an, am văzut două duzini de rachete aterizează pe o navă cu dronă și zburând din nou. Nu mai tratăm acest lucru ca fiind remarcabil, dar ar trebui neapărat. Aceste aterizări de rutină pe mare a primului Falcon 9 sunt un prevestitor al viitorului. Ei sunt ca primul pește care a ieșit din mare în urmă cu 375 de milioane de ani pe Pământ, începând transformarea extraordinară a vieții de pe Pământ. Cu aceste aterizări Falcon 9 – și acum Starship – vedem transformarea vieții de pe Pământ.

Am împlinit ieri 50 de ani. În acele cinci decenii, am trecut de la zburarea unei rachete Saturn V complet consumabile la începuturile unei rachete Starship complet reutilizabile. Rămân multe de făcut, iar Starship este o lucrare în desfășurare. Dar asta este istoric. Nimeni nu știe cu adevărat cum vor arăta planeta noastră, orbita noastră sau sistemul nostru solar cu o lansare la preț redus, acces frecvent la spațiu și, în esență, fără constrângeri de masă. Nu am mai experimentat așa ceva până acum.

Acesta este un timp mult mai minunat și mai sălbatic în spațiu decât oricare dintre acestea. Există o oportunitate și un pericol incredibil. Viitorul este de necunoscut, dar tentant.

Așa că nu mai am niciun regret că l-am ratat pe Apollo. Sunt încântat să fiu în viață chiar în acest moment al istoriei omenirii.

Eric Berger

