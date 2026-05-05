Peste 400 de localități, în proces de comasare. Ce partide domină consiliile locale

409 localități din Republica Moldova au inițiat procesul de amalgamare voluntară, potrivit unei note analitice elaborate de Asociația ADEPT.

Datele analizate de organizație arată că, din totalul unităților administrativ-teritoriale implicate în acest proces, Partidul Acțiune și Solidaritate deține majoritatea în 122 de consilii locale.

Pe locul doi se află Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, cu 61 de consilii locale, urmat de Partidul Social Democrat European, cu 31.

Potrivit analizei, formațiunea de guvernare concentrează 33,2% dintre consiliile locale implicate în procesul de amalgamare, în timp ce 66,7% dintre acestea sunt formate din reprezentanți ai altor partide politice sau din consilieri independenți.

În concluzia notei analitice, Asociația ADEPT susține că datele arată că procesul de amalgamare nu poate fi atribuit unei singure forțe politice, ci reprezintă rezultatul unor decizii asumate la nivel local.