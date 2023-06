Dezertările au devenit o problemă inclusiv în rândul trupelor de elită trimise de Putin în Ucraina

Problema tot mai mare a armatei ruse cu dezertările a început să afecteze și forțele sale de elită, trupele aeropurtate (VDV), arată un document intern scurs pe canalele de Telegram rusești.

Documentul a fost publicat inițial pe canalul de Telegram rusesc VChK-OGPU, denumit după prima poliție secretă din Rusia sovietică, cercetătorul independent Chris Owen notând că acesta provine cel mai probabil din biroul unei procuraturi ruse, transmite Hotnews.

1/ The Russian army is having an increasing problem with desertions, according to a leaked document which appears to show hundreds of men deserting from the Airborne Forces (VDV) since 1 February 2023. ⬇️ pic.twitter.com/xe5ovLFOCn

