Din 1988 și până azi, olăritul familiei Triboi crește cu granturi de la UE și USAID

Adrian Triboi și soția sa, Violeta, continuă în Chișinău afacerea de familie începută în 1988, când meșterul Zaharia Triboi a deschis un atelier de olărit în satul Ciorești, raionul Nisporeni.

Cei doi lucrează astăzi în propriul atelier, sub numele Ceramica Triboi.

Spre deosebire de tatăl său, Adrian și Violeta folosesc lut alb, un material care permite realizarea de obiecte ce pot fi utilizate în mașina de spălat vase.

Adrian povestește că atelierul din Ciorești a fost inclus, în ultimii ani, într-un traseu turistic, fapt care le-a adus mai multă vizibilitate și sprijin financiar.

Datorită acestui lucru, familia a reușit să obțină finanțări prin granturi oferite de Uniunea Europeană și USAID, fonduri care au contribuit la dezvoltarea și modernizarea afacerii.

Sursa: Redacția timpul.md