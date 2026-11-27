Serbia își alege noul președinte pe 27 decembrie 2026, după ce Vucic a părăsit fruntea statului

Serbia își va alege noul președinte pe 27 decembrie 2026, la trei luni după ce Aleksandar Vucic a părăsit fruntea statului pentru a candida în alegerile parlamentare anticipate.

Serbia își va alege noul președinte pe 27 decembrie 2026, la trei luni după ce Aleksandar Vucic a părăsit fruntea statului pentru a candida în alegerile parlamentare anticipate.

Aleksandar Cupic, președintele Parlamentului sârb, a anunțat joi data scrutinului.

„Fac apel la toți cetățenii Serbiei să dea dovadă de responsabilitate și să iasă la vot pe 27 decembrie”, a spus oficialul, citat de Reuters.

Alegerile prezidențiale vin după ce Partidul Progresist Sârb (SNS) al lui Vucic a fost înfrânt, pe 25 octombrie, de candidații desemnați de mișcarea de protest condusă de studenți.

Sursa: Redacția timpul.md