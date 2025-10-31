Jocul dublu al Maiei Sandu: Jos Rusia, dar Lukoil ia 90% din contractele de stat, Aeroportul din Chișinău depinde 100% de ruși

Sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, pentru lipsa de interes a Rusiei în procesul de pace, ar putea afecta dur și Republica Moldova, transmite Deustche Welle.

În pofida declarațiilor de susținere a Ucrainei în războiul declanșat de Rusia, Chișinăul nu a făcut nimic în ultimii patru ani pentru a limita cota companiei Lukoil în asigurarea țării cu carburanți. Majoritatea instituțiilor publice primesc carburanți de la Lukoil-Moldova, gigantul rus cu această denumire fiind unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat al Rusiei.

Instituțiile guvernamentale de la Chișinău au continuat să încheie contracte de miliarde de lei cu această companie rusească chiar și după invazia Rusiei asupra Ucrainei. Argumentul autorităților moldovene era „cel mai mic preț”. Asta deși, de la tribunele internaționale, oficialii moldoveni spuneau că Moldova se reorientează, deoarece nu vrea să finanțeze războiul lui Putin. În realitate, s-a renunțat doar la Gazprom.

Lukoil a continuat să câștige peste 90% din licitațiile organizate de instituțiile guvernamentale din Moldova. Astăzi, Aeroportul Internațional Chișinău este dependent sută la sută de kerosenul de la Lukoil. Compania rusească asigură momentan 33% din piața moldovenească de motorină și 50% din necesarul de benzină al țării.