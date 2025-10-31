Munteanu afirmă că va demisiona dacă Moldova nu aderă la UE până în 2028

Alexandru Munteanu afirmă că va demisiona dacă Moldova nu aderă la Uniunea Europeană până în 2028. Declarația a fost făcută în plenul Parlamentului, după ce deputatul comunist Adrian Domentiuc l-a întrebat despre subiect.

Drept replică, Munteanu a spus că membrii Partidului Comuniștilor se vor bucura dacă Moldova nu ajunge să se integreze în UE. În același timp, conform lui, asemenea circumstanțe vor aduce rău tuturor.

„Dacă nu îndepliniți promisiunea de aderare până în 2028, cum s-a speculat în companie electorală, dumneavoastră vă veți da demisia de onoare?”, a întrebat Domentiuc.

„Eu personal? Cu siguranță. Vă veți bucura foarte mult, domnule Voronin, așa-i? Eu sunt luptător, știți. Eu nu înțeleg de ce vă bucurați. Dacă nu o să aderăm la Uniunea Europeană, o să fie rău pentru toți. O să lupt până la sfârșit. Credeți-mă”, a răspuns Munteanu.

Autoritățile din Republica Moldova planifică să transforme țara în stat membru al UE până în 2030. Totuși, în spațiul public s-au vehiculat și alte termene, printre care și 2028.