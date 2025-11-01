Stamate, atac la Nicu Popescu: Au inventat o funcție pentru el!

Fosta deputată Olesea Stamate a comentat plecarea lui Nicu Popescu din Parlament, după ce acesta a fost numit emisar special al Maiei Sandu pentru afaceri europene. Potrivit ei, noua funcție „ar fi fost inventată special pentru a-i asigura fostului ministru o plecare „elegantă” din Legislativ”. Stamate a remarcat totodată că deja două persoane cu nume sonore de pe lista PAS au renunțat la mandat, fără a merge în Guvern sau într-o altă funcție publică.

„Nicu Popescu a și confirmat deja că pleacă din parlament. Cum era de așteptat.

Iar funcția de „emisar” ,după mine, a fost inventată pentru a-i asigura o plecare „elegantă” din Parlament.

Deja două persoane cu nume sonore, care convingeau cetățenii să îi voteze (fiind pe lista PAS), au declarat ca renunță la mandatul de deputat. Și nu pentru a merge în guvern sau intr-o altă funcție publică.

Să vedem dacă vor mai urma”, a scris Stamate pe pagina sa de Facebook.