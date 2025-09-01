Director de firmă condamnat pentru contrabandă cu echipamente Bitcoin în valoare de milioane

Un fost director de companie a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare, după ce a fost găsit vinovat de contrabandă cu sisteme de minare a criptomonedelor. Instanța a decis și confiscarea banilor obținuți ilegal, obligându-l totodată să achite peste 815 000 de lei în contul statului.

Potrivit anchetei, între noiembrie 2017 și ianuarie 2018, acesta a introdus ilegal în țară patru loturi de echipamente pentru minarea Bitcoin, în valoare totală de circa patru milioane de lei. Pentru a evita controlul vamal, bunurile au fost declarate pe numele unor persoane fictive.

Cazul a fost investigat de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, care au prezentat probe solide în instanță. Deși inculpatul a respins acuzațiile și a încercat să invoce justificări, judecătorii au confirmat implicarea sa directă în contrabandă.

Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar decizia poate fi contestată în termen de 15 zile la Curtea de Apel Centru. Până atunci, bunurile sechestrate rămân în custodia statului, urmând să fie valorificate conform legii.

Cazul scoate în evidență metodele tot mai sofisticate prin care se încearcă fraudarea autorităților și folosirea criptomonedelor în scheme ilegale. În același timp, transmite un semnal clar că asemenea tentative nu rămân nepedepsite.

Autoritățile au subliniat că dosarele legate de contrabandă și criptomonede sunt tratate cu maximă seriozitate, întrucât prejudiciile aduse bugetului de stat și economia subterană afectează în mod direct întreaga societate.