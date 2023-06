Directorul AIEA a ajuns la centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată de ruși

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a ajuns joi, 15 iunie, la centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie, ocupată de forţele ruse, informează AFP și Agerpres.

Anunţul a fost făcut pe pagina sa de Twitter de Mihail Ulianov, reprezentantul permanent al Rusiei la organizaţiile internaţionale de la Viena.

Mr.Grossi’s visit to the #ZNPP and surrounding areas. pic.twitter.com/kWELuVk8ql

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) June 15, 2023