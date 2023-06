Distrugera parțială a barajului hidroelectric Nova Kahovka din Ucraina: Rusia va trebui să dea socoteală

Președintele Consiliului European (CE), Charles Michel, afirmă că Rusia va trebui să dea socoteală după distrugerea parțială a barajului hidroelectric Nova Kahovka din Ucraina, calificând atacul drept „crimă de război”, scrie Le Monde.

„Șocat de atacul fără precedent asupra barajului Nova Kahovka”, a transmis Charles Michel pe pagina sa de Twitter. „Distrugerea infrastructurii civile este în mod clar o crimă de război și vom cere socoteală Rusiei și proxi-urilor sale”, a adăugat el.

Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.

The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime – and we will hold Russia and its proxies accountable.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 6, 2023