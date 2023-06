VIDEO. Barajul Nova Kahovka din sudul Ucrainei, care alimentează cu apă Crimeea şi centrala Zaporojie, aruncat în aer. Zone extinse sunt inundate

Comandamentul de sud al forţelor armate ucrainene a declarat că ocupanții ruși au aruncat în aer barajul Nova Kahovka din regiunea ocupată Herson. Videoclipuri neverificate pe reţelele sociale au arătat explozii intense în jurul barajului şi apă care iese în valuri. Barajul, cu o înălţime de 30 de metri şi o lungime de 3,2 km, a fost construit în 1956 pe râul Nipru. Acesta deţine o cantitate de apă egală cu cea din Marele Lac Sărat din statul american Utah şi alimentează cu apă Crimeea, anexată de Rusia în 2014, dar şi centrala nucleară din Zapororjie, aflată de asemenea sub control rusesc, scrie News.ro.

De asemenea, pe pagina sa de Twitter, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat un video.

„Terorişti ruşi. Distrugerea barajului hidrocentralei Kahovka nu face decât să confirme pentru întreaga lume că trebuie expulzați din fiecare colț al pământului ucrainean. Nu ar trebui să le lase niciun metru, pentru că folosesc fiecare metru pentru teroare. Doar victoria Ucrainei va readuce securitatea. Și această victorie va veni. Teroriştii nu vor putea opri Ucraina cu apă, rachete sau orice altceva. Toate serviciile functioneaza. Am convocat Consiliul de Securitate și Apărare Națională. Vă rugăm să difuzați numai informații oficiale și verificate”.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023