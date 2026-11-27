Cancelarul german Friedrich Merz avertizează că ar putea bloca aprobarea bugetului multianual al Uniunii Europene pentru 2028–2034, dacă nu toate cele 27 de state membre își asumă o parte din costurile sprijinului financiar pentru Ucraina.

Avertismentul a fost transmis pe 9 noiembrie, într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa.

Poziția Berlinului vine după ce Ungaria, Slovacia, Cehia și Bulgaria au cerut să fie scutite de contribuțiile la următorul mecanism european de sprijin pentru Kiev, relatează Le Monde.

Premierul slovac Robert Fico a calificat presiunile lui Merz drept șantaj și a declarat, la Bratislava, că nu va ceda.

Sursa: Redacția timpul.md