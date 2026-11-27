Guvernul Estoniei va suspenda din 1 decembrie traficul rutier și pietonal prin toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia, iar președintele țării, Ulle Madise, cere ca măsura să fie atenuată.

Madise a îndemnat executivul de la Tallinn să păstreze posibilitatea traversării graniței pentru persoanele care au membri de familie de cealaltă parte.

„Ar fi uman să păstrăm această posibilitate pentru ele, deoarece de cealaltă parte locuiește soțul, soția sau copilul lor, care nu se pot muta în Estonia”, a declarat președinta, citată de publicația estoniană Delfi.

Ea a mai amintit că diplomații trebuie să aibă posibilitatea de a traversa frontiera și că decizia autorităților nu trebuie să ducă la o depopulare și mai accentuată a regiunilor de frontieră.

Ministerul estonian de Externe a prezentat suspendarea drept răspuns la tentativa de incendiere a întreprinderii din industria de apărare Threod Systems, tentativă pentru care autoritățile de la Tallinn acuză Rusia.

Sursa: Redacția timpul.md