DOC. „Justiția lucrează”. Deputatul transfug Vladimir Vitiuc își scăpă averea de confiscare

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul Autorității Naționale de Integritate (ANI), menținând încheierea Curții de Apel Chișinău, prin care a fost anulat actul de constatare în privința deputatului transfug Vladimir Vitiuc. Astfel, fostul deputat comunist, democrat, iar mai apoi membru al partidului Șor își poate păstra cele aproape 3 milioane de lei, proveniența cărora, conform ANI, nu ar fi reușit să o justifice. Vladimir Vitiuc este unul dintre cei 14 deputați transfugi, cercetați pentru îmbogățire ilicită, inclusiv în dosarul coruperii unor deputați pentru părăsirea fracțiunii parlamentare din care făceau parte și constituirea platformei „Pentru Moldova”, la inițiativa liderului democrat, Vlad Plahotniuc. În urma investigaţiilor preliminare, s-a stabilit că cheltuielile ex-deputaților cercetați depășesc veniturile licite ale acestora în unele cazuri cu 350.000 de lei, iar în alte cazuri această diferență atinge valoarea de circa 4,6 milioane de lei. Reporterii CIJM au deconspirat cum aleșii poporului au reușit să adune averi impresionante migrând dintr-un partid în altul, scrie Anticorupție.md.

Astfel, în data de 28 decembrie 2022, Completul specializat al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a respins, drept nefondat, recursul ANI. Hotărârea a fost pronunțată de completul, din care au făcut parte magistrații Tamara Chișca-Doneva, președinte al ședinței, Nicolae Craiu și Aliona Miron.

În luna ianuarie 2022, Autoritatea Națională de Integritate a constatat că fostul deputat al Partidului Șor și vicespeaker, Vladimir Vitiuc, nu a reușit să justifice proveniența a aproape 3 milioane de lei în perioada 2014–2020. Controlul în cazul lui Vladimir Vitiuc a început în martie 2020. Mai întâi, pentru perioada 9.12.2014–31.07.2016, inspectorul de integritate Ada Grițiuc a identificat o diferență de 2.268.248 de lei la procurarea unui autoturism de model Land Rover Range Rover în valoare de 85.250 de euro și la suplinirea bugetului familial cu mijloace financiare sub formă de depuneri în numerar la cont/card bancar.

În perioada 1.08.2016–11.03.2020, inspectorul de integritate a depistat o diferență substanțială de 679.411 lei generată de suplinirea bugetului familial cu mijloace financiare sub formă de depuneri în numerar la cont/card bancar. În plus, inspectorul de integritate a mai constatat că fostul deputat a admis încălcări la declararea corectă și completă a averii și a intereselor personale și, drept consecință, urmează să fie sesizat organul penal. Mai exact, Vladimir Vitiuc nu a declarat veniturile de peste 600.000 lei sub formă de depunere mijloace bănești în numerar, două bunuri imobile locative deținute cu drept de abitație și folosință pentru perioada 2016-2020, autoturismul de model Land Rover Range Rover și calitățile de co-fondator al unor societăți cu răspundere limitată până la 11.12.2017 și, respectiv, 13.04.2018.

Vitiuc este acuzat că a inclus date eronate despre active financiare disponibile în numerar, care nu face obiectul depunerilor în instituții financiare, inclusiv la data depunerii declarațiilor de avere pentru 2016 – 2019. La rândul său, Vladimir Vitiuc declară că automobilul de model Range Rover a fost cumpărat de soacra sa, care nu deține calitate de membru al familiei.

„Mijlocul de transport a fost procurat din mijloacele financiare luate ca împrumut de la un cetățean în temeiul unui contract de împrumut din 1 februarie 2016”, a indicat Vitiuc în apărarea sa.

Vladimir Vitiuc este unul dintre cei mai experientați traseiști din Parlament, fiind vizat în dosarul deputaților transfugi. El este activ în viața politică din 2005, având la activ 5 mandate de deputat cu Partidul Comuniștilor. În 2017 a trecut la Partidul Democrat, iar în 2020 la Partidul Șor.

