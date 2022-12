DOC/VIDEO. Omul de afaceri, Adrian Nichifor, eliberat şi reţinut în aceeaşi zi. Declaraţia soţiei condamnatului

Omul de afaceri Adrian Nichifor, condamnat la 17 ani pentru omor, a fost eliberat marţi printr-o decizie a Judecătoriei Soroca prin care i-a fost aplicată amnistia pentru cei 4 ani şi 3 luni rămaşi până la ispăşirea pedepsei. Bărbatul nu a fost însă nicio clipă la libertate. La câteva ore după ce a fost pronunţată decizia, Adrian Nichifor a fost reţinut din nou pentru corupţie activă, transmite Anticoruptie.md.

Victoria Lupei, soţia condamnatului, a declarat pentru sursa citată că a fost informată despre decizia luată de Judecătoria Soroca de către avocat şi împreună cu mama-soacră au plecat să-l întâmpine pe Adrian la ieşirea din închisoare. Femeia spune că cei din administraţia Penitenciarului nr.6 au avut un comportament brutal faţă de ea, iar seara, pe la ora 20:00 soţul ei a fost scos cu un automobil din închisoare.

Femeia a precizat că cei din administraţia închisorii i-au spus că bărbatul a fost reţinut pentru tentativă de mituire a unui judecător, iar nu demult a aflat că reţinerea soţului ei are legătură cu dosarul intentat pentru presupusa tentativă de mituire a unei angajate de la Penitenciarul nr.15.

„Reţinerea este ilegală, iar dosarul cu mituirea este fabricat. Cineva urmăreşte scopul ca Adrian să nu fie eliberat. Nu au ţinut cont nici de decizia instanţei. Atât de la Penitenciarul nr. 15, cât şi de la Penitenciarul nr.6 mi-au şoptit că ordinul verbal vine de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Da, eu înţeleg că soţul meu a greşit, că a comis o crimă gravă, dar el a răspuns pentru asta şi continuă să răspundă. De ce nu se permite aplicarea legii? Să meargă atunci şi să-l execute în Piaţa Marii Adunări Naţionale”, ne-a declarat femeia.

Procurorul anticorupţie, Roman Porubin, a solicitat miercuri magistratei Tatiana Bivol de la Judecătoria Chişinău, care gestionează dosarul de învinuire a lui Nichifor pentru coripţie activă, să elibereze mandat de arestare pe un termen de 30 de zile pe numele inculpatului.

„La faza de urmărire penală, în privința inculpatului Lupei Adrian nu au fost aplicate careva măsuri procesuale de constrângere, din motiv că ultimul se afla în custodia statului în Penitenciarul nr.15 Cricova. Există riscul de a împiedica buna desfăşurare a justiției – este de menționat că există suspiciunea influențării martorilor oculari, declarațiile cărora pot constitui probe pertinente și de acuzare în cauza dată, respectiv, aceste acțiuni ale inculpatului pot determina obstacole la stabilirea adevărului întrucât urmărirea penală s-a finisat, iar judecarea cauzei penale în instanța de judecată nu s-a început și dacă inculpatul se va afla în libertate poate să exercite o anumită presiune sau să împiedice stabilirea obiectivă a circumstanțelor cauzei”, a argumentat procurorul necesitatea aplicării măsurii preventive.

Pe de altă parte, avocatul Ilie Gâlcă susţine că este un abuz din partea organelor de drept. „După ce a fost reţinut ilegal peste câteva oredupă pronunţarea deciziei de eliberare, clientul meu a fost dus în izolatorul poliţiei. Eu am încercat să intru la el, dar nu mi-a permis în pofida faptului că avocaţii au dreptul să discute cu clienţii lor la orice oră. Şi dosarul cu pretinsa tentativă de mituire este fabricat. Noi am scris plângeri şi am solicitat o expertiză psihologică independentă în privinţa lui Adrian Nichifor, dar administraţia Penitenciarului 15 a refuzat experţilor accesul în penitenciar. Pe acest fapt am depus şi o plângere la avocatul poporului. Ca după aceasta psihologul închisorii să scrie denunţ că Nichifor i-a făcut promisiuni că îi va plăti pentru o caracteristtică pozitivă. Este o provocare şi vom demonstra acest lucru”, ne-a spus apărătorul.

Adrian Nichifor este învinuit de procurorii anticoruţie că i-ar fi promis o recompensă de la 3000 la 5000 de euro psihologului Tatiana Grecu de la Penitenciarul nr.15 ca să-i atribuie calificativul „mediu” al riscului de recidivă după ce i-a atibuit calificativul „ridicat”. Dosarul a fost trimis în instanţă în luna septembrie, iar prima şedinţă de judecată a fost programată pentru data de 26 ianuarie 2023.

Amintim că în 2015, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, l-a condamnat pe Nichifor la 17 ani de puşcărie pe motiv că, în aprilie 2010, l-a împuşcat pe Iurie Pârlici, fratele fostului comisar al poliţiei din Nisporeni.

Curtea de Apel Chişinău i-a tăiat 12 ani din pedeapsă. Ulterior, Curtea Supremă de Justiţie a întors dosarul la rejudecare şi i-a fost restabilită pedeapsa de 17 ani de închisoare.

Adrian Nichifor figurează și în alt dosar. Pe 25 noiembrie 2021, procurorul general interimar, Dumitru Robu, a dispus reluarea urmăririi penale pe dosarul „7 aprilie” 2009 în urma unei sesizări a deputatului Lilian Carp. Demersul lui Robu are la bază declarațiile finului lui Adrian Nichifor, Boris Sprâncean, precum că în casa nașului său a văzut arme care urmau să fie folosite împotriva protestatarilor.

