Voronin refuză să conducă prima ședință a Parlamentului, în semn de protest

Fostul președinte al Republicii Moldova și actual deputat ales, Vladimir Voronin, a anunțat că refuză să deschidă prima ședință a Parlamentului de Legislatura a XII-a, deși, în calitate de cel mai în vârstă deputat, acest rol îi revine conform tradiției și regulamentului Parlamentului. „Da, există tradiții, există regulament. Însă mai există și demnitate politică. Iar aceasta nu-mi permite să mă așez nici măcar pentru câteva minute în acel fotoliu”, a declarat liderul PCRM.

Vladimir Voronin a motivat decizia prin faptul că, în opinia sa, noul Legislativ nu reprezintă voința autentică a cetățenilor, fiind rezultatul unor alegeri „parțial libere și parțial democratice”, marcate de „manipulare, presiuni administrative, propagandă și fapte de intimidare”.

„Nu pot să deschid lucrările unui Parlament în care majoritatea a fost obținută de o grupare responsabilă direct pentru situația dezastruoasă în care se află Republica Moldova”, a declarat Vladimir Voronin, potrivit unui comunicat al formațiunii.

Liderul Partidului Comuniștilor a criticat dur guvernarea, pe care o acuză de incompetență, distrugerea economiei naționale, compromiterea reformei justiției, dar și de corupție, represiuni politice și militarizarea periculoasă a statului.

„Această grupare a eșuat în tot. În cei patru ani în care a condus țara, aproximativ 40% dintre cetățenii Republicii Moldova au ajuns în stare de sărăcie extremă. Datoria externă a crescut până la un nivel care amenință suveranitatea: astăzi, fiecare cetățean al țării – de la nou-născut până la cel mai vârstnic pensionar – datorează cel puțin 60 de mii de lei. Mulți nu doar că nu au ținut vreodată o astfel de sumă în mână, dar nici nu și-o pot imagina.

În acești ani de guvernare a grupării respective, încă 250 de mii de cetățeni au părăsit definitiv țara. Au fugit „pentru totdeauna” de vremurile bune.

Creșterea economică, în toți acești ani, nu a depășit 0,1%. Tarifele la resursele energetice fac activitatea economică lipsită de sens. Investițiile în sectorul real al economiei practic nu există. Industria și agricultura au fost aproape complet distruse. Nimeni nu controlează prețurile la produsele strategice, esențiale pentru supraviețuirea fizică a populației – alimentele și medicamentele. Această guvernare le-a oferit celor mai săraci oameni un alegere înfricoșătoare: să moară de foame, de frig sau de boală. Inflația, pe care nu au reușit deloc să o controleze, erodează și devalorizează acele firimituri cu care gruparea aflată la putere în ultimii patru ani a încercat să acopere ochii populației. Iar și acele firimituri au fost oferite din împrumuturi externe, crescând și mai mult povara insuportabilă a datoriei pe umerii fiecărui cetățean, chipurile, „fericit”.

Pot eu, după două mandate de președinte și unsprezece mandate de deputat în Parlament, să deschid sesiunea unui Parlament nou-ales, în care majoritatea a fost obținută – în urma unor alegeri „parțial libere” și „parțial democratice”, marcate de numeroase încălcări, manipulări și falsificări – de aceeași grupare?

Da, există tradiții, există regulament. Însă mai există și demnitate politică. Iar aceasta nu-mi permite să mă așez nici măcar pentru câteva minute în fotoliul de președinte al ședinței. Sunt convins că se va găsi mai mult decât un doritor să o facă”, a declarat Vladimir Voronin, potrivit unui comunicat al PCRM.