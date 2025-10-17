Dodon lingușește puterea: Munteanu e un bun specialist

Liderul PSRM, Igor Dodon, a comentat candidatura lui Munteanu la funcția de premier, afirmând că este „un specialist bun”, dar a ridicat semne de întrebare dacă va reuși acesta să activeze eficient sau dacă va fi „un Dragalin 2”.

„Eu îl cunosc pe Munteanu în timpul guvernării 2006-2009, poate el ține minte că am avut posibilitatea să facem un schimb de opinii.

Părerea mea este despre Munteanu, care încă nu este candidat desemnat, dar se discută că este un profesionist și un economist bun, dar cum i-am spus recent unui coleg „Хороший парень – не профессия”. Întrebarea mea este dacă îi vor da sau nu voie în această conjunctură să fie un prim-ministru bun.

Ce înseamnă un prim-ministru bun? Înseamnă să ai mandatu și să activezi așa cum consideri. În funcția de prim-ministru trebuie să fie oameni cu caracter care pot și insistă pe agenda care și-o propun.

Va fi în stare Munteanu sau nu să manevreme guvernul? Eu cred că lucru acesta cel mai probabil nu se va întâmpla, repet, în caz dacă această candidatură va rămâne, pentru că cei din PAS au început deja să-l înece.

Problema nr.1 nu suntem noi, noi nu votăm Guvernul pentru că noi în calitate de opoziție nu vrem să ne asumăm responsabilitatea politică pentru un Guvern PAS al Maiei Sandu.

Și ca sfat de la un economist la altul, luați în calcul că economia și politica sunt foarte diferite, iar dumneavoastră intrați într-un joc în care nu cunoașteți aceste elemente și veți fi jucat de cei care acuma cu scârț și presiuni vă vor vota.

Chiar dacă Munteanu este un profesionist foarte bun, există multe întrebări. În primul rând ce vor face PAS, ei nu îl vor lăsa să activeze ca un profesionist.

Va fi sau nu în stare Munteanu sau va fi un Drăgălin 2 care a venit aici cu aspirații, poate și bune, dar s-a terminat cu ce s-a terminat când s-a lovit de realitatea dură, pasistă, galbenă”, a menționat Dodon.