Lista celor 101 deputați care ajung în Parlament. Cine renunță la mandat

Noul Parlament al R. Moldova, constituit în urma alegerilor din 28 septembrie 2025, este format din 55 de deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), 26 de deputați ai Blocului „Patriotic”, opt deputați ai Blocului „Alternativa” și câte șase deputați din partea formațiunilor politice Partidul Nostru și Partidului „Democrația Acasă” (PPDA).

Pe 16 octombrie, mandatele obținute de aceste partide au fost validate de Curtea Constituțională (CC).

Partidul Acțiune și Solidaritate va avea următorii deputați:

Igor Grosu – istoric, deputat;

Dorin Recean – economist;

Doina Gherman – lector universitar, deputat;

Nicu Popescu – cercetător, expert în relații internaționale și de securitate, co-director al Programului pentru Securitate Europeană;

Marcel Spatari – expert în politici publice, consultant;

Veronica Roșca – lector universitar, deputat;

Mihail Popșoi – specialist relații internaționale, viceprim-ministru, ministru;

Vladimir Bolea – istoric/jurist, viceprim-ministru, ministru;

Liliana Nicolaescu-Onofrei – pedagog, deputat;

Anastasia Nichita – polițistă, sportivă;

Nicolae Botgros – artist, director artistic al Orchestrei „Lăutarii”;

Constantin Cheianu – filolog;

Dan Perciun – specialist științe politice, ministru;

Ludmila Adamciuc – specialist politici sociale, coordonator proiect;

Lilian Carp – istoric, deputat;

Maria Acbaș – profesor/contabil, administrator;

Viorel Bostan – profesor universitar, cercetător, rector;

Emil Ceban – medic urolog, rector;

Larisa Voloh – profesor de istorie și etnografie, deputat;

Victoria Belous – jurist, ministru;

Radu Marian – economist, deputat;

Mihail Druță – istoric, deputat;

Marcela Adam – filolog, profesor de limbă și literatură română, deputat;

Sergiu Lazarencu – economist, ministru;

Maxim Potîrniche – sportiv de performanță, fotbalist;

Larisa Novac – pedagog, manager educațional, deputat;

Ion Groza – profesor de teologie, deputat;

Maria Gonța – profesoară, deputat;

Valeriu Robu – profesor de muzică, director;

Ersilia Qatrawi – asistentă socială, jurist, deputat;

Virgiliu Pâslariuc – istoric, deputat;

Ludmila Catlabuga – contabilitate și audit, ministru;

Natalia Davidovici – jurnalist, deputat;

Roman Cojuhari – economist, director general;

Igor Chiriac – jurist, deputat;

Marina Morozova – economist, deputat;

Ana Calinici – jurist, secretar de stat al Guvernului;

Alic Baraboi – business și administrare, administrator;

Ilie Ionaș – finanțist, primar;

Nicolae Draganel – istoric, profesor de istorie, președintele raionului Călărași;

Vasile Grădinaru – jurist, deputat;

Dinu Plîngău – jurist, consultant;

Dorian Istratii – economist, deputat;

Adrian Belîi – medic specialist, anestezie-terapie intensivă, deputat;

Andrian Cheptonar – specialist în informații și comunicare/manager, deputat;

Artemie Cătănoi – jurist, deputat;

Stela Macari – inginer-constructor modelier, șefă în industria prelucrătoare;

Tatiana Cucuietu – inginer în sisteme și rețele electroenergetice, secretar general adjunct al Guvernului;

Ana Butucea – profesoară de limbă și literatură română;

Galina Dragan – profesoară de informatică, consilier municipal;

Artur Mija – economist, secretar general;

Adrian Băluțel – economist, șeful cabinetului Președintelui R. Moldova;

Eugeniu Sinchevici – administrație publică, deputat;

Iurie Levinschi – agronom-tehnolog, președintele raionului Hîncești;

Ion Babici – licențiat în drept, deputat.

Amintim că Dorin Recean a anunțat că, după votarea noului Guvern, își va depune mandatul de deputat și se va retrage complet din viața politică și din activitatea publică. Prin urmare, după plecarea lui Recean, în Parlament va accede Igor Talmazan (jurnalist), următorul candidat de pe lista PAS.

Blocul „Patriotic”

Igor Dodon – economist, lider PSRM;

Diana Caraman – economist, deputat;

Vasile Tarlev – inginer, lider al partidului „Viitorul Moldovei”;

Zinaida Greceanîi – economist-finanțist, deputat;

Vlad Batrîncea – jurist, deputat;

Constantin Starîș – jurnalist, deputat;

Grigore Novac – jurist, deputat;

Vladimir Odnostalco – psiholog, deputat;

Alla Pilipețcaia – inginer, deputat;

Olga Cebotari – diplomat;

Andrei Godoroja – economist;

Adela Răileanu – jurnalist, deputat;

Adrian Domentiuc – inginer-mecanic;

Grigorii Uzun – inginer;

Pavel Voicu – jurist;

Inga Sibova – inginer;

Bogdat Țîrdea – politolog;

Valeriu Muduc – economist;

Ala Ursu-Antoci – jurist;

Vera Cernega – economist;

Dorin Pavaloi – jurist;

Adrian Lebedinskii – jurist;

Alla Darovannaia – economist;

Marcel Cenușa – profesor,

Vladimir Voronin – jurist, liderul PCRM;

Petru Burduja – economist.

Blocul „Alternativa”:

Alexandr Stoianoglo – jurist, fost procuror general;

Ion Chicu – economist, fost prim-ministru;

Marc Tkaciuk – istoric, fost deputat;

Gaik Vartanean – politolog, fost deputat;

Liliana Iaconi – economist;

Olga Ursu – economist, viceprimară a capitalei;

Gabriela Cuneva – economist.

Angela Cutasevici – profesor.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că renunță la mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare și va rămâne în fruntea Primăriei Capitalei.

Partidul Nostru:

Renato Usatîi – pedagog, președintele partidului, Partidul Politic „Partidul Nostru”;

Elena Grițco – jurist, administrator, Fundația „Moldova Noastră”;

Nina Cereteu – jurist, primăriță a orașului Drochia;

Alexandr Berlinschii – jurist;

Serghei Ivanov – inginer;

Stela Onuțu – jurist, primăriță a orașului Glodeni.

Partidul „Democrația Acasă”:

Vasile Costiuc – profesor de istorie și geografie, președinte PPDA;

Sergiu Stefanco – agricultor;

Ana Țurcan-Oboroc – specialist relații internaționale;

Valentina Meșină – filolog, primăriță în Ruseștii Noi;

Alexandru Chițu – jurist;

Alexandru Verșinin – politolog.