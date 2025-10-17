Munteanu: 80% din viitorul Executiv, conturat

Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că structura noului Cabinet de miniștri este conturată în proporție de 80-90%.

În cadrul unei emisiuni, Alexandru Munteanu a subliniat că noua echipă guvernamentală va include atât profesioniști din sistemul public, cât și specialiști din afara partidului și din diasporă.

„Aș spune că majoritatea, sau cel puțin jumătate, nu sunt membri de partid. Încercăm să aducem în echipă oameni noi, cu idei și perspective diferite — persoane care au lucrat în Guvern, dar și altele care au activat peste hotare sau în mediul privat. Am vorbit și cu colegi de-ai mei, mulți dintre ei au acceptat deja să ne ajute cel puțin în calitate de consultanți”, a declarat Munteanu.

Premierul desemnat a menționat că a purtat deja discuții cu mai mulți miniștri actuali și urmează să aibă întrevederi și cu potențiali membri ai Guvernului aflați peste hotare.

„Pe mulți i-am urmărit de la distanță, iar acum am reușit să-i cunosc personal. Urmează să mă întâlnesc și cu cei din afara țării pentru a vedea cum putem colabora mai departe. Pot spune că 80-90% din echipă este deja conturată, iar pentru câteva poziții analizăm în continuare cele mai potrivite opțiuni”, a spus Munteanu.

Alexandru Munteanu a subliniat că prioritatea Guvernului său va fi profesionalizarea administrației și accelerarea integrării europene.

„Avem nevoie de o echipă care să poată livra rezultate, să atragă investiții și să ducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană”, a conchis Alexandru Munteanu.