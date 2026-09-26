Dodon a lipsit de la Curtea Supremă, unde procurorii au modificat învinuirea din dosarul „Kuliok

Acuzațiile aduse lui Igor Dodon în dosarul „kuliok” sunt modificate de acuzatorii de stat.

Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova este vizat în dosarul cunoscut public drept „kuliok” sau „sacoșa neagră”.

Anunțul privind modificarea învinuirii a fost făcut oficial la ședința din 24 septembrie de la Curtea Supremă de Justiție.

Magistrații de la instanța supremă urmau să continue examinarea cauzei penale.

Sursa: Redacția timpul.md