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Dodon a lipsit de la Curtea Supremă, unde procurorii au modificat învinuirea din dosarul „Kuliok

Photo of Adrian Popa Adrian Popa26 septembrie 2026
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Dodon a lipsit de la Curtea Supremă, unde procurorii au modificat învinuirea din dosarul „Kuliok

Acuzațiile aduse lui Igor Dodon în dosarul „kuliok” sunt modificate de acuzatorii de stat.

Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova este vizat în dosarul cunoscut public drept „kuliok” sau „sacoșa neagră”.

Anunțul privind modificarea învinuirii a fost făcut oficial la ședința din 24 septembrie de la Curtea Supremă de Justiție.

Magistrații de la instanța supremă urmau să continue examinarea cauzei penale.

Sursa: Redacția timpul.md

Photo of Adrian Popa Adrian Popa26 septembrie 2026
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Photo of Adrian Popa

Adrian Popa

Adrian Popa a urmat mai multe programe de formare academică în țară și străinătate, are pregătire în domeniile științe politice, relații internaționale și studii de securitate.
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