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Guvernul italian a adoptat măsuri care limitează numărul elevilor străini din clase

Photo of Adrian Popa Adrian Popa26 septembrie 2026
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Guvernul italian a adoptat măsuri care limitează numărul elevilor străini din clase

Guvernul italian a adoptat joi măsuri care limitează numărul elevilor străini din clase și interzic acoperirea feței în școli.

Deciziile se referă la elevii care nu sunt cetățeni italieni și nu s-au născut în Italia din clasele ciclului primar, potrivit hotnews.ro.

Dacă măsurile vor fi promulgate de președintele Sergio Mattarella, noile reguli urmează să se aplice începând cu anul școlar 2027-2028.

Sursa: Redacția timpul.md

Photo of Adrian Popa Adrian Popa26 septembrie 2026
0 0
Photo of Adrian Popa

Adrian Popa

Adrian Popa a urmat mai multe programe de formare academică în țară și străinătate, are pregătire în domeniile științe politice, relații internaționale și studii de securitate.
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