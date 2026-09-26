Guvernul italian a adoptat măsuri care limitează numărul elevilor străini din clase

Guvernul italian a adoptat joi măsuri care limitează numărul elevilor străini din clase și interzic acoperirea feței în școli.

Deciziile se referă la elevii care nu sunt cetățeni italieni și nu s-au născut în Italia din clasele ciclului primar, potrivit hotnews.ro.

Dacă măsurile vor fi promulgate de președintele Sergio Mattarella, noile reguli urmează să se aplice începând cu anul școlar 2027-2028.

Sursa: Redacția timpul.md