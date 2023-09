Doliu în lumea fotbalului din R. Moldova. Una dintre cele mai bune jucătoare ale Naționalei de fotbal feminin s-a stins din viață

Una dintre cele mai bune jucătoare ale selecționatei de fotbal feminin a Republicii Moldova, Violeta Mițul a trecut în neființă la doar vârsta de 26 de ani, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care a precizat că sportiva a suferit un tragic accident în timpul aflării sale la munte, unde era plecată alături de coechipierele sale de la clubul Ungmennafélagið Einherji din Islanda, pentru care evolua din primăvara acestui an, transmite MOLDPRES.

Violeta Miţul s-a născut pe 3 aprilie 1997. La 18 ani avea deja în palmares două Cupe ale Moldovei câștigate în componența echipei FC Tiraspol-Alga (2013 și 2015).

Violeta a avut o carieră sportivă strălucită și peste hotarele Republicii Moldova. În 2016 și 2017 a devenit vicecampioană a Kazahstanului.

Un an mai târziu, în 2019 și-a trecut în palmares și Cupa României cu echipa Vasas Femina, iar în 2021 a completat podiumul de premiere în campionatul din Ucraina în componența echipei Voskhod, cucerind medaliile de bronz. Până a se transfera la echipa Ungmennafélagið Einherji din Islanda, Violeta și-a adjudecat medalia de aur a campionatului Italiei, Liga C, cu echipa Apulia Trani și a mai jucat în campionatul spaniol la formația FF La Solana din seria C.

