Termen restrâns pentru examinarea dosarului lui Vlad Plahotniuc. Avocații invocă limitarea dreptului la apărare

Judecare pe repede în cazul Plahotniuc. Instanța a stabilit un termen până în 17 octombrie pentru examinarea materialelor, urmând ca prima ședință de judecată să aibă loc deja în 20 octombrie. Asta deși dosarul întocmit de procurori are în jur de 25 de mii de pagini, fapt care, potrivit avocaților, face aproape imposibilă studierea lui într-un termen atât de restrâns.

Decizia vine după ce, pe 29 septembrie, Judecătoria Chișinău a dispus disjungerea cauzei lui Plahotniuc din dosarul complex privind frauda bancară, în care figurează alți șapte inculpați. Cauza separată a fost repartizată unui complet de judecată format din Olga Bejenari, Ana Cucerescu și președintele completului, Sergiu Stratan.

Apărătorii fostului lider al PDM consideră termenul stabilit de instanță prea scurt, invocând că, potrivit practicii judiciare, în asemenea cazuri sunt necesare cel puțin două luni pentru examinarea materialelor. Ei au menționat că dosarul conține 97 de volume, de circa 250 de pagini fiecare și un rechizitoriu de 360 de pagini.

Avocații au solicitat anterior prelungirea termenului pentru studierea dosarului, însă cererile au fost respinse. Potrivit acestora, stabilirea unui termen de decădere până la 17 octombrie ar limita dreptul la apărare și nu ar fi în conformitate cu actualul Cod de procedură penală.

Pe de altă parte, instanța a argumentat că stabilirea termenului urmărește asigurarea celerității procesului și respectarea termenelor rezonabile de examinare a cauzei, având în vedere volumul mare al dosarului și durata anchetei.

Decizia de disjungere a fost contestată de apărare, care susține că măsura ar putea afecta principiul aflării adevărului, din moment ce în anul 2024 același complet a decis conexarea cauzelor într-un singur dosar. Instanța nu a oferit deocamdată un comentariu public referitor la aceste acuzații.

