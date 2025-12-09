Șapte state UE cer ca activele rusești să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei

Șapte state membre ale Uniunii Europene au trimis o scrisoare comună președinților Consiliului și Comisiei Europene, António Costa și Ursula von der Leyen. În document, liderii își exprimă sprijinul pentru aprobarea împrumutului destinat reconstrucției Ucrainei, finanțat din activele rusești înghețate în UE, mecanism propus anterior de Comisia Europeană.

Semnatarii documentului sunt prim-miniștrii Finlandei, Irlandei, Poloniei, Suediei, Estoniei, Letoniei și președintele Lituaniei. Aceștia atrag atenția asupra nevoilor urgente ale Kievului și afirmă că mecanismul propus este cel mai fezabil financiar și realist politic, precum și respectă principiul fundamental al dreptului Ucrainei la compensații pentru pagubele cauzate de agresiune.

Liderii celor șapte țări membre UE solicită, în același timp, ca decizia să fie adoptată la reuniunea Consiliului European, programată pentru 18 și 19 decembrie.

Dacă inițiativa executivului european va fi adoptată, banii generați de activele rusești înghețate în UE vor fi acordați Ucrainei sub formă de împrumuturi pentru reparații în perioada 2026-2027.