Dosarul mitei de 400.000 de dolari: PA spune că ancheta a ajuns într-o etapă avansată

Urmărirea penală în dosarul mitei de 400.000 de dolari, în care sunt vizați procurori și polițiști, se află într-o etapă avansată de investigare. Cel puțin asta susține șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, care a menționat că deși urmărirea penală nu este finalizată, aceasta se află într-o etapă avansată de investigare.

În dosar, cei doi ofițeri ai Inspectoratul Național de Investigații, Valeriu Ceban și Andrei Ciobanu, sunt cercetați în libertate, sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În schimb, Daniel Plugaru și procurorul Cristin Ghemu rămân în arest la domiciliu.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, instituția a contestat decizia instanței în cazul lui Andrei Ciobanu, cerând ca acesta să fie plasat în arest la domiciliu.

Șeful PA a precizat că ofițerul figura inițial în probele dosarului sub un alt nume, „Andrei Bălănescu”.

„Șeful de direcție INI, Andrei Ciobanu, a fost schimbat din arest la domiciliu la control judiciar, iar PA a contestat hotărârea. Andrei Ciobanu este cercetat pentru complicitate la corupere”, a declarat Dumbravan.

Dosarul vizează o presupusă schemă de corupție prin care ar fi fost pretinsă o mită de 400.000 de dolari pentru influențarea soluționării unui dosar penal privind spălarea banilor.

Cazul a devenit public la sfârșitul lunii martie, când Centrul Național Anticorupție, împreună cu Procuratura Anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații, au efectuat mai multe percheziții și rețineri.

În cadrul anchetei sunt cercetate patru persoane: Daniel Plugaru, procurorul Cristin Ghemu și cei doi ofițeri INI.

Daniel Plugaru a fost reținut pe 28 martie, după ce pe numele său a fost depus un denunț, iar Procuratura Anticorupție a deschis pe 10 martie un dosar penal pentru trafic de influență.

Potrivit CNA, acesta ar fi susținut că are influență asupra unor persoane din instituțiile de drept și ar fi pretins suma de 400.000 de dolari pentru obținerea unei decizii favorabile într-un dosar penal.

Avocatul său, Victor Mazniuc, afirmă că Plugaru nu își recunoaște vina.

În ceea ce-l privește pe procurorul Cristin Ghemu, acesta este învinuit de complicitate la corupere pasivă și este acuzat că ar fi primit două transferuri în criptovalută, în valoare totală de 55.000 de dolari.

La rândul lor, cei doi ofițeri INI sunt cercetați pentru complicitate la corupere.

Anterior, Marcel Dumbravan declara că acest caz este o premieră pentru justiția din Republica Moldova, deoarece prima tranșă din mita pretinsă nu a fost transmisă nici în numerar, nici prin transfer bancar, ci în criptovalută.

„Sub controlul organelor de urmărire penală, a fost transmisă o primă tranșă din suma pretinsă în monedă virtuală. Novator pentru justiția din Republica Moldova este faptul că mijloacele bănești pretinse au fost condiționate să fie transmise sub formă de active virtuale”, a declarat șeful Procuraturii Anticorupție.