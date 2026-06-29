Un fost absolvent al Academiei FSB din Moscova, propus la șefia Hotelului Bălți

Un fost absolvent al Academiei FSB din Moscova este propus pentru funcția de administrator al ÎM „Hotelul Bălți”. Proiectul de decizie urmează să fie examinat în ședința ordinară a Consiliului municipal Bălți din 30 iunie și prevede numirea lui Denis Roibu în funcție pentru un mandat de cinci ani, în urma concursului organizat pentru ocuparea postului vacant. Contractul acestuia prevede un salariu de funcție de 20.000 de lei lunar.

Într-un interviu acordat anterior lui Pavel Zingan, Denis Roibu afirmă că a absolvit, cu diplomă de merit, Academia FSB din Moscova în anul 2009. Acesta susține că promoția sa a fost printre ultimele în care au studiat și cetățeni străini, după care admiterea acestora a fost sistată.

În același interviu, Roibu spune că nu a activat ulterior în cadrul FSB, ci a lucrat pentru o companie aviatică din Federația Rusă, fiind responsabil de transporturi aeriene în Afganistan și ulterior în Sudan, Uganda, Congo și Sierra Leone, inclusiv în proiecte care utilizau elicoptere Mi-8 și Mi-26.

Începând cu anul 2018, Denis Roibu afirmă că activează în domeniul dezvoltării imobiliare, fiind partener al companiei DASC, implicată în proiectarea și construcția de imobile în Chișinău. De asemenea, potrivit profilului său profesional, în prezent este fondator și director executiv al Blackfield Corp, vicepreședinte pentru strategie de produs la DASC Global și este implicat în proiecte din domeniul energiei regenerabile.

Pe profilul său profesional sunt indicate studii MBA la University of Birmingham, precum și certificări internaționale în management și navigație, iar Roibu menționează că vorbește română, rusă, engleză, franceză și arabă.

În prezent, funcția de administrator interimar al ÎM „Hotelul Bălți” este deținută de Svetlana Panciuc, numită temporar prin decizia Consiliului municipal Bălți din 16 decembrie 2025, până la desemnarea unui administrator în urma concursului.