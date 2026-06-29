Rusia își avertizează cetățenii să evite călătoriile în Republica Moldova

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse le recomandă cetățenilor ruși să se abțină de la călătoriile în Republica Moldova, acuzând autoritățile de la Chișinău de tratament discriminatoriu la intrarea și ieșirea din țară. Autoritățile moldovene resping acuzațiile și susțin că au acționat în conformitate cu legislația națională și obligațiile internaționale.

Anunțul a fost publicat pe site-ul Ministerului rus de Externe.

În comunicat, diplomația rusă susține că autoritățile de la Chișinău, în cadrul unei politici pe care o califică drept „anti-ruse”, ar intensifica măsurile discriminatorii împotriva cetățenilor ruși care intră în Republica Moldova.

Ministerul rus afirmă că deținătorii de pașapoarte rusești care ajung pe Aeroportul Internațional Chișinău ar fi supuși unor percheziții, interogatorii și controale pe care le califică drept umilitoare. Totodată, susține că aceștia ar fi nevoiți să aștepte ore întregi în zona de tranzit, fără acces la apă și hrană.

De asemenea, Moscova acuză autoritățile moldovene că le-ar solicita cetățenilor ruși să predea „benevol” telefoanele mobile, iar informațiile stocate pe acestea ar fi verificate în mod ilegal.

Potrivit Ministerului rus de Externe, există și cazuri în care cetățenilor ruși li se refuză intrarea în Republica Moldova în urma acestor verificări. Totodată, instituția susține că, la plecarea din Chișinău, procedurile de control ar fi prelungite în mod artificial, ceea ce ar determina unii pasageri să piardă zborurile.

Moscova mai afirmă că autoritățile moldovene nu permit personalului consular al Ambasadei Rusiei la Chișinău să aibă acces la cetățenii ruși aflați în astfel de situații, susținând că solicitările misiunii diplomatice sunt ignorate.

Declarația Ministerului rus de Externe vine după ce Ambasada Federației Ruse la Chișinău a acuzat autoritățile moldovene că ar fi încercat să blocheze primirea corespondenței diplomatice și a emis un protest oficial privind ceea ce a numit „încălcarea gravă a normelor fundamentale ale dreptului internațional”.

Ulterior, ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a respins acuzațiile formulate de partea rusă.

„Afirmațiile conform cărora partea moldovenească ar încălca dreptul internațional sunt neadevărate. Grănicerii moldoveni nu au reținut sau deschis bagajele curierilor diplomatici și nimeni nu i-a reținut pe curieri înșiși. Autoritățile moldovenești au acționat în deplină conformitate cu obligațiile lor internaționale și legislația națională. Regretăm că partea rusă invocă din nou selectiv dreptul internațional”, a transmis Ministerul de Externe al Republicii Moldova.