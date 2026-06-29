Primarii moldoveni discută la Bruxelles rolul autorităților locale în aderarea la UE

Un grup de primari din Republica Moldova participă, în perioada 29-30 iunie, la Bruxelles, la discuții dedicate consolidării rolului autorităților publice locale în procesul de extindere a Uniunii Europene.

Alături de reprezentanți ai administrațiilor locale din Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord și Ucraina, delegația Republicii Moldova analizează modalități prin care autoritățile locale pot fi implicate mai activ în elaborarea și implementarea reformelor, precum și în evaluarea impactului legislației europene la nivel local.

Discuțiile au loc în cadrul seminarului „Pregătirea la nivel local pentru aderarea la UE: Evaluări de impact, agende de reformă și nivelul de pregătire locală în Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova, Macedonia de Nord și Ucraina”, organizat de Asociația Suedeză a Autorităților Locale și Regiunilor, SALAR, și SALAR International.

Potrivit autorităților, în Republica Moldova, SALAR International sprijină instituțiile publice locale în procesul de integrare europeană și de modernizare a administrației locale, cu susținerea financiară a Guvernului Suediei, prin proiectul PACE Local.

„Evenimentul facilitează dialogul dintre reprezentanții autorităților locale, regionale și naționale privind impactul procesului de aderare la Uniunea Europeană asupra comunităților locale și a administrației publice locale. Participanții discută despre provocările și oportunitățile pe care le implică transpunerea acquis-ului comunitar, dar și despre măsurile necesare pentru ca reformele să fie adaptate realităților din teritoriu”, au subliniat organizatorii.

În intervenția sa, ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari, a menționat că Republica Moldova este pregătită să avanseze în procesul de aderare la Uniunea Europeană, iar după lansarea, la 15 iunie 2026, a negocierilor oficiale pentru primul cluster, autoritățile examinează posibilitatea de a deschide și alte capitole.

„Pe măsură ce Republica Moldova avansează pe calea integrării europene, se intensifică și acțiunile de dezinformare la adresa țării noastre, manifestate pe diferite dimensiuni. În acest context, este esențială combaterea tentativelor de dezinformare privind Uniunea Europeană și procesul de integrare, iar autoritățile publice locale au un rol-cheie în acest efort, deoarece se bucură de încrederea cetățenilor și pot contribui la informarea corectă a comunităților”, a subliniat ambasadoarea Daniela Morari.

Un subiect central al discuțiilor este necesitatea unei abordări etapizate și realiste în preluarea cerințelor europene, care să țină cont de capacitățile administrative, tehnice și financiare ale autorităților publice locale. De asemenea, participanții analizează contextul geopolitic actual al extinderii Uniunii Europene și măsurile necesare pentru o mai bună pregătire a comunităților locale în raport cu reformele ce urmează să fie implementate.

Participanții la eveniment afirmă că consolidarea rolului autorităților locale în procesul de integrare europeană este esențială, întrucât acestea sunt responsabile de furnizarea serviciilor publice, planificarea dezvoltării locale, gestionarea resurselor și implementarea unei părți semnificative a legislației europene la nivel comunitar: „O implicare mai activă a acestora poate contribui la o pregătire mai bună a localităților pentru aderare și la apropierea procesului de integrare europeană de nevoile reale ale cetățenilor”.

În cadrul discuțiilor cu reprezentanții administrațiilor locale din Bosnia și Herțegovina și Ucraina, Leonid Boaghi, primarul de Sireți și membru al Rețelei Ambasadorilor Locali pentru Integrare Europeană, a prezentat rolul Rețelei în facilitarea schimbului de experiență și informații între autoritățile publice locale privind alinierea la noile prevederi și cerințe ale Uniunii Europene.

Totodată, acesta a subliniat că rețeaua Ambasadorilor Locali pentru Integrare Europeană va propune o agendă complexă de recomandări pentru reformele care urmează să fie inițiate în contextul transpunerii acquis-ului comunitar. Scopul este ca necesitățile comunităților locale și interesele autorităților publice locale să fie reflectate și luate în considerare în toate etapele procesului de integrare europeană.